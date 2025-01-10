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Песков: позиция РФ в отношении украинского конфликта последовательна и понятна

Ведомости

Позиция России в отношении конфликта вокруг Украины последовательна и всем хорошо понятна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Переговорные позиции России хорошо всем известны. В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна. Она предельно четка, ее неоднократно излагал президент», – сказал представитель Кремля.

По его словам, позиция России «хорошо понятна всем с учетом реалий на земле». Песков напомнил, что в июле Путин изложил ее в выступлении перед руководящим составом МИД РФ, «и поэтому здесь полная последовательность сохраняется».

19 декабря прошлого года в ходе прямой линии Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры и заключать какие-либо соглашения только с легитимным лидером Украины. По словам российского лидера, Владимир Зеленский, занимающий с 2019 г. пост президента республики, будет считаться Москвой таковым лишь после того, как пройдет через президентские выборы, которые должны были быть проведены в мае 2024 г. Глава государства также отметил, что у России нет предварительных условий для диалога с Киевом, но он будет вестись на базе результатов переговорного процесса 2022 г. в Стамбуле и «исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня».

14 июня на встрече с руководством МИДа Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. В их числе – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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