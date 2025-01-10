Песков: позиция РФ в отношении украинского конфликта последовательна и понятна

19 декабря прошлого года в ходе прямой линии Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры и заключать какие-либо соглашения только с легитимным лидером Украины. По словам российского лидера, Владимир Зеленский, занимающий с 2019 г. пост президента республики, будет считаться Москвой таковым лишь после того, как пройдет через президентские выборы, которые должны были быть проведены в мае 2024 г. Глава государства также отметил, что у России нет предварительных условий для диалога с Киевом, но он будет вестись на базе результатов переговорного процесса 2022 г. в Стамбуле и «исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня».