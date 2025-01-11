КСИР сообщил об аресте членов шпионской группы в Иране
Корпус стражей исламской революции (КСИР) расформировал шпионскую группу в юго-западной провинции Ирана Хузестан, члены группы задержаны по подозрению в сборе разведданных, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление КСИР.
Члены шпионской сети, как отмечается в заявлении, задержаны после «круглосуточных разведывательных операций». В КСИР также утверждают, что участники группы осуществляли разведывательную деятельность в пользу одного из государств Персидского залива и пытались собрать информацию о секретных объектах провинции.
В декабре КСИР сообщил о выявлении и ликвидации в Казвине сети, связанной с «враждебными и контрреволюционными группами», которые были нацелены на проведение «актов саботажа для подрыва национальной безопасности». Членов сети арестовали и передали судебным органам.
Тегеран регулярно объявляет об арестах лиц, подозреваемых в работе в качестве агентов и сотрудничающих с Израилем, США, а в некоторых случаях – с государствами Персидского залива, но «достоверность таких заявлений не ясна», указывает The Times of Israel.