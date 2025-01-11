КСИР сообщил об аресте членов шпионской группы в Иране

Члены шпионской сети, как отмечается в заявлении, задержаны после «круглосуточных разведывательных операций». В КСИР также утверждают, что участники группы осуществляли разведывательную деятельность в пользу одного из государств Персидского залива и пытались собрать информацию о секретных объектах провинции.