Конференция партии АдГ началась с задержкой из-за протестов

По информации партии, ряд членов федерального исполнительного совета без проблем заранее прибыли на автобусе в сопровождении полиции, в то время как другие представители АдГ столкнулись с серьезными задержками, поскольку застряли в пробках из-за блокировок дорог. Источники в партии также рассказали газете, что демонстранты остановили автомобиль Вайдель.