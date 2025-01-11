Конференция партии АдГ началась с задержкой из-за протестов
Конференция крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии началась с задержкой на два часа из-за протестов, демонстранты остановили машину лидера партии Алисы Вайдель, передает газета Sueddeutsche Zeitung.
Конференция в Ризе должна была начаться 11 января в 10:00 по местному времени (8:00 мск), но 600 делегатам удалось собраться с опозданием более чем на два часа.
По информации партии, ряд членов федерального исполнительного совета без проблем заранее прибыли на автобусе в сопровождении полиции, в то время как другие представители АдГ столкнулись с серьезными задержками, поскольку застряли в пробках из-за блокировок дорог. Источники в партии также рассказали газете, что демонстранты остановили автомобиль Вайдель.
По данным альянса «Сопротивление», в Ризу на автобусах и поездах прибыли «тысячи людей со всей Германии». Своей целью альянс назвал предотвращение проведения партийной конференции АдГ.
23 декабря 2024 г. немецкая газета Bild со ссылкой на данные социологического центра INSA сообщила, что Вайдель обошла лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца и возглавила рейтинг популярности кандидатов на пост канцлера ФРГ. Согласно опросу INSA, 24% немцев проголосовали бы за Вайдель в качестве канцлера. Мерц опустился на строчку ниже с результатом в 20%.
АдГ впервые за почти 12-летнюю историю выдвигает своего кандидата. Вайдель выступила против поставок оружия Киеву, а в интервью телеканалу NTV она заявила, что на посту канцлера она восстановит ядерную энергетику, снизит налоги и отменит закон об отоплении в течение первых 100 дней.