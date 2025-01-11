Число погибших в секторе Газа превысило 46 500 человек

Бои в Газе продолжаются больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи».