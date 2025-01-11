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Число погибших в секторе Газа превысило 46 500 человек

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Количество погибших в секторе Газа достигло 46 537 человек, еще 109 571 получили ранения. Об этом сообщил минздрав анклава.

Некоторые жертвы находятся под завалами и на дорогах, бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться.

10 января The Times of Israel сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац призвал подготовить план полного уничтожения радикальной палестинской группировки «Хамас» в анклаве, если соглашение об освобождении израильских заложников не будет достигнуто до начала срока избранного президента США Дональда Трампа.

Палестинское агентство WAFA писало, что вечером 10 января истребитель атаковал здание в районе Аль-Рималь на западе Газы. В результате атаки пострадали и другие дома. 11 января Al Jazeera сообщила со ссылкой на медицинские источники, что из-за израильских ударов погиб как минимум 21 человек.

Бои в Газе продолжаются больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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