Число погибших в секторе Газа превысило 46 500 человек
Количество погибших в секторе Газа достигло 46 537 человек, еще 109 571 получили ранения. Об этом сообщил минздрав анклава.
Некоторые жертвы находятся под завалами и на дорогах, бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться.
10 января The Times of Israel сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац призвал подготовить план полного уничтожения радикальной палестинской группировки «Хамас» в анклаве, если соглашение об освобождении израильских заложников не будет достигнуто до начала срока избранного президента США Дональда Трампа.
Палестинское агентство WAFA писало, что вечером 10 января истребитель атаковал здание в районе Аль-Рималь на западе Газы. В результате атаки пострадали и другие дома. 11 января Al Jazeera сообщила со ссылкой на медицинские источники, что из-за израильских ударов погиб как минимум 21 человек.
Бои в Газе продолжаются больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи».