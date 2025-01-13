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Гренландия заявила о признании глобальной роли России на международной арене

Ведомости

Гренландия признает глобальную роль России на международной арене, заявил премьер-министр датского региона Муте Эгеде. При этом представитель острова осуждает специальную военную операцию на Украине, передают «РИА Новости».

«Гренландия выступила с очень четким заявлением, в котором осудила действия России на Украине. Однако мы признаем глобальную роль России на международной арене», – сказал Эгеде.

9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Артика находится в сфере национальных и стратегических интересов России. Так Песков ответил на вопрос журналиста об отношении Кремля к высказываниям президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию и Канаду. По словам Пескова, Россия заинтересована в сохранении мира в регионе.

В декабре 2024 г. избранный президент США Дональд Трамп объявил также о желании приобрести Гренландию. 7 января он заявил, что США могут ввести тарифы в отношении Дании, если та откажется уступить Гренландию.

Российский МИД пока такие заявления не оценивает. 8 января официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила о том, что Трамп пока еще не вступил в должность, поэтому оценивать его высказывания рано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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