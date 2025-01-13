Гренландия заявила о признании глобальной роли России на международной арене

9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Артика находится в сфере национальных и стратегических интересов России. Так Песков ответил на вопрос журналиста об отношении Кремля к высказываниям президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию и Канаду. По словам Пескова, Россия заинтересована в сохранении мира в регионе.