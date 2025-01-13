Гренландия заявила о признании глобальной роли России на международной арене
Гренландия признает глобальную роль России на международной арене, заявил премьер-министр датского региона Муте Эгеде. При этом представитель острова осуждает специальную военную операцию на Украине, передают «РИА Новости».
«Гренландия выступила с очень четким заявлением, в котором осудила действия России на Украине. Однако мы признаем глобальную роль России на международной арене», – сказал Эгеде.
9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Артика находится в сфере национальных и стратегических интересов России. Так Песков ответил на вопрос журналиста об отношении Кремля к высказываниям президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию и Канаду. По словам Пескова, Россия заинтересована в сохранении мира в регионе.
В декабре 2024 г. избранный президент США Дональд Трамп объявил также о желании приобрести Гренландию. 7 января он заявил, что США могут ввести тарифы в отношении Дании, если та откажется уступить Гренландию.
Российский МИД пока такие заявления не оценивает. 8 января официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила о том, что Трамп пока еще не вступил в должность, поэтому оценивать его высказывания рано.