ВСУ предприняли попытку нанести массированный ракетный удар по Брянской области
Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ все цели уничтожены», – пишет глава области в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее Богомаз сообщал, что силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
12 января в результате атаки украинских военных по Брянской области погибла женщина. Под удар ВСУ попала территория Карачевского района. Еще одна женщина оказалась ранена.