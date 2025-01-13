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ВСУ предприняли попытку нанести массированный ракетный удар по Брянской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ все цели уничтожены», – пишет глава области в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Богомаз сообщал, что силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

12 января в результате атаки украинских военных по Брянской области погибла женщина. Под удар ВСУ попала территория Карачевского района. Еще одна женщина оказалась ранена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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