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ВС РФ взяли под контроль Терны в ДНР

Ведомости

Подразделения российской группировки войск «Запад» установили контроль над населенным пунктом Терны Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в сводке Минобороны.

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России поразили живую силу и технику двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны вблизи Двуречной, Западного, Загоруйковки, Богуславки, Лозовой Харьковской области, а также населенных пунктов Ивановка и Торское ДНР.

Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, включая две американские М113 и турецкую Kirpi, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Были уничтожены три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил с освобождением населенного пункта военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии.

«Личный состав 144-й мотострелковой дивизии с честью решает задачи на самых ответственных направлениях и образцово выполняет воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», – говорится в телеграмме главы Минобороны России.

Отмечается, что в ходе спецоперации более 9000 военнослужащих дивизии награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия, а шесть из них удостоены звания Героя России.

В этот же день подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Нескучное ДНР, а 13 января – населенный пункт Песчаное в ДНР.

Специальная операция на Украине ведется с 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин называл ее целью денацификацию, демилитаризацию и защиту населения Донбасса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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