ВС РФ взяли под контроль Терны в ДНР

Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, включая две американские М113 и турецкую Kirpi, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Были уничтожены три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.