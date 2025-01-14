ВС РФ взяли под контроль Терны в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Запад» установили контроль над населенным пунктом Терны Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в сводке Минобороны.
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России поразили живую силу и технику двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны вблизи Двуречной, Западного, Загоруйковки, Богуславки, Лозовой Харьковской области, а также населенных пунктов Ивановка и Торское ДНР.
Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, включая две американские М113 и турецкую Kirpi, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Были уничтожены три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил с освобождением населенного пункта военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии.
«Личный состав 144-й мотострелковой дивизии с честью решает задачи на самых ответственных направлениях и образцово выполняет воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», – говорится в телеграмме главы Минобороны России.
Отмечается, что в ходе спецоперации более 9000 военнослужащих дивизии награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия, а шесть из них удостоены звания Героя России.
В этот же день подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Нескучное ДНР, а 13 января – населенный пункт Песчаное в ДНР.
Специальная операция на Украине ведется с 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин называл ее целью денацификацию, демилитаризацию и защиту населения Донбасса.