Лавров пошутил о звучании слова «фактчекинг»

Осенью 2024 г. АНО «Диалог» объявила о создании Международной фактчекинговой ассоциации, цель которой – создание сервисов для опровержения фейковой информации совместно с дружественными странами и другими объединениями. Сообщалось, что Международная ассоциация по фактчекингу будет называться GFCN (GlobalFactсhecking Network). Гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак сообщал, что журналистов, экспертов и организации по проверке фактов будут принимать в организацию после подписания «Кодекса ответственного фактчекинга», а также обучения и проверки соответствия.