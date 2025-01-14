Лавров пошутил о звучании слова «фактчекинг»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о звучании слова «фактчекинг» в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г. Трансляция велась на ресурсах МИДа.
Лаврову задали вопрос о создании Международной фактчекинговой ассоциации.
«Какой? <…> Я думал, я ослышался. Ну хорошо, ладно. Перепутал местами чек-фак», – сказал Лавров.
Впоследствии министр сказал, что понимает: многие англицизмы очень трудно заменить, они емкие.
«Но «проверка фактов», наверное, не сложнопроизносимое сочетание, нет?» – обратил внимание глава МИД РФ.
Осенью 2024 г. АНО «Диалог» объявила о создании Международной фактчекинговой ассоциации, цель которой – создание сервисов для опровержения фейковой информации совместно с дружественными странами и другими объединениями. Сообщалось, что Международная ассоциация по фактчекингу будет называться GFCN (GlobalFactсhecking Network). Гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак сообщал, что журналистов, экспертов и организации по проверке фактов будут принимать в организацию после подписания «Кодекса ответственного фактчекинга», а также обучения и проверки соответствия.