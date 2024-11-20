АНО «Диалог» представило концепцию Международной ассоциации по фактчекингу

Накануне «Диалог регионы» в своем исследовании к форуму заявил, что в России в 2024 г. число уникальных фейков, связанных с межнациональными отношениями, выросло на 95% по сравнению с прошлым годом, а число их просмотров – на 87%. Эксперты АНО установили, что в России в тренде фейковые тезисы о мобилизации иностранных граждан и о замещении россиян мигрантами из стран ближнего зарубежья. Если в 2022 г. по теме межнациональных отношений было обнаружено 4000 копий фейковых сообщений, то в 2024 г. их число выросло до 48 100 шт., в прошлом году их было чуть меньше – 41 000. По мнению исследователей, такая тенденция способствует разжиганию ненависти и вражды, усиливает экстремизм и разрушает социальную сплоченность.