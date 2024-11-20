Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

АНО «Диалог» представило концепцию Международной ассоциации по фактчекингу

Ведомости

Международная ассоциация по фактчекингу будет называться GFCN (GlobalFactсhecking Network), журналисты, эксперты и организации по проверке фактов будут приниматься в нее после подписания «Кодекса ответственного фактчекинга», а также обучения и проверки соответствия, рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак в ходе выступления в рамках форума «Диалог о фейках 2.0».

Как отмечает организация, меморандум о создании ассоциации подписан совместно с ТАСС. Табак не рассказал, как будет выглядеть сама ассоциация или какие отделы в ней будут существовать, но заверил, что организация готова брать на себя образовательную функцию на базе «Мастерской новых медиа» и онлайн-платформы «Диалог ПРО». Он также добавил, что «Диалог» будет придерживаться принципа коллегиальности.

«Создадим совет при ассоциации, который будет решать, принимать или не принимать тех или иных участников организации. В другие организации могут вступать только юридические лица, мы же предоставляем возможность для вступления в ассоциацию не только юридическим, но и физическим лицам», – добавил гендиректор.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов сообщил, что идея создания подобной ассоциации назрела «уже давно». В ходе форума о фейках в информационном пространстве высказывались и другие лица. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что недостоверная информация в сети является «экзистенциальным кризисом современности».

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль добавила, что одна из ключевых опасностей распространения фейков заключается в том, что они не только представляют угрозу внутри отдельных стран, но и оказывают влияние на международные отношения. Но создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил, что фейки оказывают в последнее время все меньшее влияние на аудиторию.

Накануне «Диалог регионы» в своем исследовании к форуму заявил, что в России в 2024 г. число уникальных фейков, связанных с межнациональными отношениями, выросло на 95% по сравнению с прошлым годом, а число их просмотров – на 87%. Эксперты АНО установили, что в России в тренде фейковые тезисы о мобилизации иностранных граждан и о замещении россиян мигрантами из стран ближнего зарубежья. Если в 2022 г. по теме межнациональных отношений было обнаружено 4000 копий фейковых сообщений, то в 2024 г. их число выросло до 48 100 шт., в прошлом году их было чуть меньше – 41 000. По мнению исследователей, такая тенденция способствует разжиганию ненависти и вражды, усиливает экстремизм и разрушает социальную сплоченность.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных