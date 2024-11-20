АНО «Диалог» представило концепцию Международной ассоциации по фактчекингу
Международная ассоциация по фактчекингу будет называться GFCN (GlobalFactсhecking Network), журналисты, эксперты и организации по проверке фактов будут приниматься в нее после подписания «Кодекса ответственного фактчекинга», а также обучения и проверки соответствия, рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак в ходе выступления в рамках форума «Диалог о фейках 2.0».
Как отмечает организация, меморандум о создании ассоциации подписан совместно с ТАСС. Табак не рассказал, как будет выглядеть сама ассоциация или какие отделы в ней будут существовать, но заверил, что организация готова брать на себя образовательную функцию на базе «Мастерской новых медиа» и онлайн-платформы «Диалог ПРО». Он также добавил, что «Диалог» будет придерживаться принципа коллегиальности.
«Создадим совет при ассоциации, который будет решать, принимать или не принимать тех или иных участников организации. В другие организации могут вступать только юридические лица, мы же предоставляем возможность для вступления в ассоциацию не только юридическим, но и физическим лицам», – добавил гендиректор.
Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов сообщил, что идея создания подобной ассоциации назрела «уже давно». В ходе форума о фейках в информационном пространстве высказывались и другие лица. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что недостоверная информация в сети является «экзистенциальным кризисом современности».
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль добавила, что одна из ключевых опасностей распространения фейков заключается в том, что они не только представляют угрозу внутри отдельных стран, но и оказывают влияние на международные отношения. Но создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил, что фейки оказывают в последнее время все меньшее влияние на аудиторию.
Накануне «Диалог регионы» в своем исследовании к форуму заявил, что в России в 2024 г. число уникальных фейков, связанных с межнациональными отношениями, выросло на 95% по сравнению с прошлым годом, а число их просмотров – на 87%. Эксперты АНО установили, что в России в тренде фейковые тезисы о мобилизации иностранных граждан и о замещении россиян мигрантами из стран ближнего зарубежья. Если в 2022 г. по теме межнациональных отношений было обнаружено 4000 копий фейковых сообщений, то в 2024 г. их число выросло до 48 100 шт., в прошлом году их было чуть меньше – 41 000. По мнению исследователей, такая тенденция способствует разжиганию ненависти и вражды, усиливает экстремизм и разрушает социальную сплоченность.