«Диалог»: число фейков о межнациональных отношениях в РФ выросло на 95% за год

Что касается «упаковки» фейка, то чаще всего он представляет собой текстовое сообщение. В то же время в этом году в пять раз выросло число дипфейков, когда происходит синтез изображения и голоса. В топ уникальных тем для обмана россиян вошли заявления от якобы глав регионов и представителей Минобороны РФ. Всего выявлено 75 уникальных дипфейков и 9300 копий. Чаще всего такая информация выходила на площадках соцсетей «Одноклассники» (45%), «Вконтакте» (20%) и мессенджера Telegram (18%).