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«Диалог»: число фейков о межнациональных отношениях в РФ выросло на 95% за год

Увеличилось и количество ложных сообщений о последствиях атак ВСУ, говорится в докладе АНО
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости

В России в 2024 г. число уникальных фейков, связанных с межнациональными отношениями, выросло на 95% по сравнению с прошлым годом, а число их просмотров – на 87%. Такие выводы содержатся в докладе АНО «Диалог», подготовленном к форуму «Диалог о фейках 2.0», который пройдет 20 ноября. С документом ознакомились «Ведомости».

Исследованию подверглись публикации в соцсетях, мессенджерах и СМИ. В целом в январе – октябре зафиксировано 3300 уникальных фейков по разным темам, что сопоставимо с показателем 2023 г. (всего за прошлый год – 4051 уникальный фейк). К концу 2024 г. число копий ложных сообщений может достигнуть 8 млн шт.

Эксперты АНО «Диалог» установили, что в России в тренде фейковые тезисы о мобилизации иностранных граждан и о замещении россиян мигрантами из стран ближнего зарубежья. Если в 2022 г. по теме межнациональных отношений было обнаружено 4000 копий фейковых сообщений, то в 2024 г. их число выросло до 48 100 шт., в прошлом году их было чуть меньше – 41 000. По мнению исследователей, такая тенденция способствует разжиганию ненависти и вражды, усиливает экстремизм и разрушает социальную сплоченность.

В этом году также обнаружено 133 уникальных фейка о террористических угрозах, число сопоставимо с показателем прошлого года. Но вот количество просмотров таких сообщений выросло на 23%, говорится в докладе. В частности, распространение фейков о терактах в школах использовалось для эскалации уровня социальной напряженности «на фоне крупных терактов в РФ», отмечают эксперты «Диалога».

Кроме того, выросло число ложных сообщений о последствиях атак вооруженных сил Украины (ВСУ). После вторжения ВСУ в Курскую область объем подобной информации увеличился.

В этом году в топ тем по числу фейков также вошли сообщения, связанные с социальным обеспечением и ухудшением условий жизни, о ценах на товары и услуги, и конспирологические нарративы, например, о якобы небезопасности биометрии.

Что касается «упаковки» фейка, то чаще всего он представляет собой текстовое сообщение. В то же время в этом году в пять раз выросло число дипфейков, когда происходит синтез изображения и голоса. В топ уникальных тем для обмана россиян вошли заявления от якобы глав регионов и представителей Минобороны РФ. Всего выявлено 75 уникальных дипфейков и 9300 копий. Чаще всего такая информация выходила на площадках соцсетей «Одноклассники» (45%), «Вконтакте» (20%) и мессенджера Telegram (18%).

Исследователи также приводят данные института социальных исследований Ipsos MORI, согласно которым в России доля респондентов, изначально считающих фейки правдой, составляет 49%. В США этот же показатель находится на уровне 46%, в Великобритании – 33%. Лидерами стали Бразилия, Северная Корея и Саудовская Аравия, где доли доверчивых респондентов – 62%, и по 58% соответственно.

Но есть и позитивные изменения: средняя продолжительность «жизни» фейка в России уменьшилась с 4,7 суток в 2022 г. до 3 суток в 2024 г. В прошлом году ложное сообщение распространялось под видом правдивого около 3,8 суток. Кроме того, в целом зафиксировано снижение числа копий фейков: в 2023 г. их было 12 млн, а в этом ожидается около 8 млн. Это обусловлено, в том числе, эффективной работой системы борьбы с недостоверной информацией, говорится в докладе.

«Диалог» прогнозирует, что в 2025 г. резкий рост числа уникальных фейков ожидается в марте и начале осени. В целом эксперты ожидают увеличения количества ложных сообщений по теме межнациональных отношений, дефицита продуктов и цифровизации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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