Шадаев: компенсации и страхования граждан за утечки персональных данных не будет

Вопрос введения механизма компенсаций обсуждался в контексте законопроекта с весны 2022 г. Проект был принят Госдумой в первом чтении в конце января 2024 г. Он предполагает, что если утечка ПД коснется от 1000 до 10 000 субъектов, то штраф для допустивших нарушение юрлиц составит от 3 млн до 5 млн руб., утечка данных от 10 000 до 100 000 субъектов стоит от 5 млн до 10 млн руб., более 100 000 – от 10 млн до 15 млн руб. За повторные утечки предлагаются штрафы для виновных в этом граждан (от 400 000 до 600 000 руб.), должностных лиц (от 2 млн до 4 млн руб.), а юрлицам грозит оборотный штраф от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, но не менее 15 млн руб. и не более 500 млн руб.