Страховщики назвали возможный размер компенсации пострадавшим от утечек данных

Вопрос компенсаций пользователям, чьи данные оказались в открытом доступе, более двух лет обсуждается в контексте законопроекта об оборотных штрафах для IT-компаний (операторов персональных данных), допустивших утечки персональных данных (ПД), с весны 2022 г. Законопроект предусматривает штраф в размере от 0,1 до 3% выручки компании за календарный год или за часть текущего года, но не менее 15 млн руб. и не более 500 млн руб. за повторную утечку данных.