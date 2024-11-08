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/ Финансы

Страховщики назвали возможный размер компенсации пострадавшим от утечек данных

Общий лимит страхового покрытия может доходить до 1 млрд рублей
Наталья Заруцкая
Екатерина Кинякина
Всероссийский союз страховщиков разработал проект стандартного страхового продукта, в котором будут указаны фиксированные суммы «морального ущерба» компенсации гражданам, пострадавшим от утечек персональных данных / Максим Стулов / Ведомости

Размер компенсации «морального ущерба» гражданам, пострадавшим от утечки персональных данных, может зависеть от типа данных и составлять 1000–5000 руб. на одного человека. Общий лимит страхового покрытия таких рисков предлагается сделать от 5 млн до 1 млрд руб. в зависимости от объема хранимых компанией персданных. С такими предложениями выступил председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию информационных рисков Владимир Новиков на круглом столе в Совете Федерации.

Вопрос компенсаций пользователям, чьи данные оказались в открытом доступе, более двух лет обсуждается в контексте законопроекта об оборотных штрафах для IT-компаний (операторов персональных данных), допустивших утечки персональных данных (ПД), с весны 2022 г. Законопроект предусматривает штраф в размере от 0,1 до 3% выручки компании за календарный год или за часть текущего года, но не менее 15 млн руб. и не более 500 млн руб. за повторную утечку данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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