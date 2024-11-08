Страховщики назвали возможный размер компенсации пострадавшим от утечек данных

Страховщики назвали возможный размер компенсации пострадавшим от утечек данныхОбщий лимит страхового покрытия может доходить до 1 млрд рублей
Размер компенсации «морального ущерба» гражданам, пострадавшим от утечки персональных данных, может зависеть от типа данных и составлять 1000–5000 руб. на одного человека. Общий лимит страхового покрытия таких рисков предлагается сделать от 5 млн до 1 млрд руб. в зависимости от объема хранимых компанией персданных. С такими предложениями выступил председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию информационных рисков Владимир Новиков на круглом столе в Совете Федерации.
Вопрос компенсаций пользователям, чьи данные оказались в открытом доступе, более двух лет обсуждается в контексте законопроекта об оборотных штрафах для IT-компаний (операторов персональных данных), допустивших утечки персональных данных (ПД), с весны 2022 г. Законопроект предусматривает штраф в размере от 0,1 до 3% выручки компании за календарный год или за часть текущего года, но не менее 15 млн руб. и не более 500 млн руб. за повторную утечку данных.