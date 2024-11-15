Социологи обеспокоены снижением доверия россиян к опросам

В рамках обсуждаемой темы высказались и политологи. Исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова, в частности, заявила о необходимости экспресс-социологии, которая смогла бы реагировать на быстро меняющиеся условия. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов выразил мнение, что общение с социологами интереснее, чем цифры, которые они предоставляют. «Важно было бы мыслящим социологам не стесняться быть публично активными», – сказал он, отметив, что в информационном поле есть масса тем для рефлексии. По словам Виноградова, нужно «смелее заходить» в пространство предположений, обсуждения гипотез и содержания вопросов – это увеличит доверие населения.