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Социологи обеспокоены снижением доверия россиян к опросам

Это может исправить публичность специалистов и переход к экспресс-форматам, считают политологи
Екатерина Дорофеева
Константин Михальчевский / РИА Новости

Индекс доверия социологическим опросам снизился с 34 пунктов в 2023 г. до 28 пунктов в текущем году (максимальный показатель – 100). Это выяснилось по итогам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его результаты представил 14 ноября генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров на пресс-конференции.

В телефонном опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Две трети респондентов (67%) в той или иной степени согласились, что заказчики социологических опросов используют их результаты для повышения эффективности своей деятельности. Почти половина респондентов (49%) выразили мнение, что результаты опросов часто фабрикуются или публикуются в СМИ, чтобы оказать влияние на людей. Более трети россиян (35%) считают, что опросы не приносят ни вреда, ни пользы, поскольку на них никто не обращает серьезного внимания.

Уровень доверия социологам, как следует из результатов опроса, у респондентов в среднем составляет 3,5 балла из 5 возможных (где 1 балл – «совершенно не доверяю», а 5 баллов – «полностью доверяю»). При этом большинство респондентов считают, что опросы общественного мнения нужны (83%).

Падение показателя доверия наблюдается не только в России, но и в других странах, заявила управляющий директор фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова в ходе дискуссии. «Мы живем в пространстве коррозии доверия и принимаем это как факт», – отметила она. По словам Паутовой, адресное обращение к респондентам с разъяснительной работой повышает доверие к опросам, а социологи должны быть не только «понимающими», «наукоемкими» и «изменяющими», но и «помогающими».

Доверие – это сложное понятие, которое каждый воспринимает по-своему, заявил основатель исследовательской компании Центр стратегического проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Обыватель судит об окружающем мире по своему жизненному опыту, и если предоставляемая социологами картина отличается от его мнения, возникает элемент недоверия, сказал он. «Доверие социологии – это доверие не какой-то автономной дисциплине, а доверие всей медийной оболочке цифрового мира, в котором живет человек», – считает Фирсов.

Связь между доверием и пониманием населения обеспечивает контекст социологического исследования, отметила профессор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Бодрунова. «В России людям не хватает живого опыта в вопросе «а зачем нам знать о себе». Долгое время в разные эпохи это мало на что влияло», – сказала она.

В рамках обсуждаемой темы высказались и политологи. Исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова, в частности, заявила о необходимости экспресс-социологии, которая смогла бы реагировать на быстро меняющиеся условия. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов выразил мнение, что общение с социологами интереснее, чем цифры, которые они предоставляют. «Важно было бы мыслящим социологам не стесняться быть публично активными», – сказал он, отметив, что в информационном поле есть масса тем для рефлексии. По словам Виноградова, нужно «смелее заходить» в пространство предположений, обсуждения гипотез и содержания вопросов – это увеличит доверие населения.

Для повышения доверия необходимо создать публичную и признанную исследователями шкалу достоверности, а также разделить опросы на «развлекательные» и «полезные», считает руководитель Telegram-канала «Опросы и замеры» Алексей Шаравский. Инструментарий для проведения опросов сейчас доступен практически каждому, что позволяет моментально узнать мнение населения, отметил он. «Когда через неделю – в лучшем случае – приходят репрезентативные результаты опросов [центров общественного мнения], они уже никому не интересны», – считает Шаравский. По его словам, в итоге возникает опросный шум и доля проверенной информации отодвигается из фокуса внимания.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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