Социологи обеспокоены снижением доверия россиян к опросам

Социологи обеспокоены снижением доверия россиян к опросамЭто может исправить публичность специалистов и переход к экспресс-форматам, считают политологи
Индекс доверия социологическим опросам снизился с 34 пунктов в 2023 г. до 28 пунктов в текущем году (максимальный показатель – 100). Это выяснилось по итогам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его результаты представил 14 ноября генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров на пресс-конференции.
В телефонном опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Две трети респондентов (67%) в той или иной степени согласились, что заказчики социологических опросов используют их результаты для повышения эффективности своей деятельности. Почти половина респондентов (49%) выразили мнение, что результаты опросов часто фабрикуются или публикуются в СМИ, чтобы оказать влияние на людей. Более трети россиян (35%) считают, что опросы не приносят ни вреда, ни пользы, поскольку на них никто не обращает серьезного внимания.
Уровень доверия социологам, как следует из результатов опроса, у респондентов в среднем составляет 3,5 балла из 5 возможных (где 1 балл – «совершенно не доверяю», а 5 баллов – «полностью доверяю»). При этом большинство респондентов считают, что опросы общественного мнения нужны (83%).
Падение показателя доверия наблюдается не только в России, но и в других странах, заявила управляющий директор фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова в ходе дискуссии. «Мы живем в пространстве коррозии доверия и принимаем это как факт», – отметила она. По словам Паутовой, адресное обращение к респондентам с разъяснительной работой повышает доверие к опросам, а социологи должны быть не только «понимающими», «наукоемкими» и «изменяющими», но и «помогающими».
Доверие – это сложное понятие, которое каждый воспринимает по-своему, заявил основатель исследовательской компании Центр стратегического проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Обыватель судит об окружающем мире по своему жизненному опыту, и если предоставляемая социологами картина отличается от его мнения, возникает элемент недоверия, сказал он. «Доверие социологии – это доверие не какой-то автономной дисциплине, а доверие всей медийной оболочке цифрового мира, в котором живет человек», – считает Фирсов.
Связь между доверием и пониманием населения обеспечивает контекст социологического исследования, отметила профессор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Бодрунова. «В России людям не хватает живого опыта в вопросе «а зачем нам знать о себе». Долгое время в разные эпохи это мало на что влияло», – сказала она.
В рамках обсуждаемой темы высказались и политологи. Исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова, в частности, заявила о необходимости экспресс-социологии, которая смогла бы реагировать на быстро меняющиеся условия. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов выразил мнение, что общение с социологами интереснее, чем цифры, которые они предоставляют. «Важно было бы мыслящим социологам не стесняться быть публично активными», – сказал он, отметив, что в информационном поле есть масса тем для рефлексии. По словам Виноградова, нужно «смелее заходить» в пространство предположений, обсуждения гипотез и содержания вопросов – это увеличит доверие населения.
Для повышения доверия необходимо создать публичную и признанную исследователями шкалу достоверности, а также разделить опросы на «развлекательные» и «полезные», считает руководитель Telegram-канала «Опросы и замеры» Алексей Шаравский. Инструментарий для проведения опросов сейчас доступен практически каждому, что позволяет моментально узнать мнение населения, отметил он. «Когда через неделю – в лучшем случае – приходят репрезентативные результаты опросов [центров общественного мнения], они уже никому не интересны», – считает Шаравский. По его словам, в итоге возникает опросный шум и доля проверенной информации отодвигается из фокуса внимания.