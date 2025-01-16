Захарова посоветовала Рютте учить русский язык для саморазвития

13 января Рютте во время выступления в Европарламенте в Брюсселе заявил, что жители стран Евросоюза вынуждены будут изучать русский язык, если их расходы на оборону не увеличатся до уровня, который превышает нынешние 2% от ВВП. «Если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», – уточнил генсек НАТО.