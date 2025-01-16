Захарова посоветовала Рютте учить русский язык для саморазвития
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте и жителям стран Евросоюза (ЕС) и НАТО начать изучать русский язык для саморазвития. Так она прокомментировала заявление Рютте о том, что жителям стран ЕС придется учить русский язык, если их расходы на военные нужды не вырастут.
«Язык-то прекрасный – столько всего фантастического, потрясающего, художественно бесценного написано на русском языке, что стало неотъемлемой частью мировой художественной классики. Этот язык – один из шести официальных языков ООН, не вижу повода его не учить», – отметила дипломат.
Захарова заметила, что многие люди, которые находятся за тысячи километров от Европейского континента, изучают русский язык для того, чтобы поближе познакомиться с культурой России. По ее словам, культуры Запада, Европы и РФ взаимопроникновенны, что отражается в архитектуре и музыке. Официальный представитель вшнеполитического ведомства призвала учить русский язык не от страха, а для самообогащения.
13 января Рютте во время выступления в Европарламенте в Брюсселе заявил, что жители стран Евросоюза вынуждены будут изучать русский язык, если их расходы на оборону не увеличатся до уровня, который превышает нынешние 2% от ВВП. «Если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», – уточнил генсек НАТО.