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Захарова посоветовала Рютте учить русский язык для саморазвития

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте и жителям стран Евросоюза (ЕС) и НАТО начать изучать русский язык для саморазвития. Так она прокомментировала заявление Рютте о том, что жителям стран ЕС придется учить русский язык, если их расходы на военные нужды не вырастут.

«Язык-то прекрасный – столько всего фантастического, потрясающего, художественно бесценного написано на русском языке, что стало неотъемлемой частью мировой художественной классики. Этот язык – один из шести официальных языков ООН, не вижу повода его не учить», – отметила дипломат.

Захарова заметила, что многие люди, которые находятся за тысячи километров от Европейского континента, изучают русский язык для того, чтобы поближе познакомиться с культурой России. По ее словам, культуры Запада, Европы и РФ взаимопроникновенны, что отражается в архитектуре и музыке. Официальный представитель вшнеполитического ведомства призвала учить русский язык не от страха, а для самообогащения.

13 января Рютте во время выступления в Европарламенте в Брюсселе заявил, что жители стран Евросоюза вынуждены будут изучать русский язык, если их расходы на оборону не увеличатся до уровня, который превышает нынешние 2% от ВВП. «Если мы этого не сделаем, через четыре-пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», – уточнил генсек НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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