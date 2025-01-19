«Хамас» передал посредникам список освобождаемых 19 января заложников

Соглашение о прекращении огня имеет три этапа. В рамках первого из них, рассчитанного на шесть недель, «Хамас» освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.