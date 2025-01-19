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«Хамас» передал посредникам список освобождаемых 19 января заложников

Его передача была условием Израиля для вступления перемирия в силу
Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» передала Израилю через посредников список заложников, которые должны быть освобождены из сектора Газа 19 января, когда вступает в силу соглашение о прекращении огня. Об это сообщает радио Kan.

Представитель Израиля сообщил вещателю Kan, что «Хамас» передал имена трех женщин посредникам. Ранее сообщалось, что трех женщин отпустят в первую очередь в рамках первой 42-дневной фазы соглашения, которая предлагает освобождение Израилем 1890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложника.

Высокопоставленный представитель палестинского движения также сообщил, что группировка направила Израилю требуемый список заложников, которые должны быть освобождены сегодня, передает Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ.

Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно было начать действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху предупредил, что прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который обязалась предоставить палестинская группировка. «Хамас» объяснил задержку с передачей Израилю имен первых трех заложников техническими проблемами на местах, в движении при этом подтвердили «приверженность условиям соглашения».

Соглашение о прекращении огня имеет три этапа. В рамках первого из них, рассчитанного на шесть недель, «Хамас» освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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