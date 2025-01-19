«Хамас» передал посредникам список освобождаемых 19 января заложников

«Хамас» передал посредникам список освобождаемых 19 января заложниковЕго передача была условием Израиля для вступления перемирия в силу
Палестинская группировка «Хамас» передала Израилю через посредников список заложников, которые должны быть освобождены из сектора Газа 19 января, когда вступает в силу соглашение о прекращении огня. Об это сообщает радио Kan.
Представитель Израиля сообщил вещателю Kan, что «Хамас» передал имена трех женщин посредникам. Ранее сообщалось, что трех женщин отпустят в первую очередь в рамках первой 42-дневной фазы соглашения, которая предлагает освобождение Израилем 1890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложника.
Высокопоставленный представитель палестинского движения также сообщил, что группировка направила Израилю требуемый список заложников, которые должны быть освобождены сегодня, передает Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ.
Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно было начать действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху предупредил, что прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который обязалась предоставить палестинская группировка. «Хамас» объяснил задержку с передачей Израилю имен первых трех заложников техническими проблемами на местах, в движении при этом подтвердили «приверженность условиям соглашения».
Соглашение о прекращении огня имеет три этапа. В рамках первого из них, рассчитанного на шесть недель, «Хамас» освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.