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МИД РФ уведомил Японию о расторжении меморандумов по работе японских центров

Ведомости

Министерство иностранных дел России уведомило японскую сторону о прекращении применения межправительственных меморандумов о японских центрах на территории РФ. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИДа.

В заявлении отмечается, что решение связано с рядом предпринятых «недружественных» мер со стороны Токио с февраля 2022 г. Среди них – санкции против руководства РФ, населения, финансовых институтов, секторов экономики и т. д. Они «идут вразрез с духом и буквой меморандумов», пояснили в дипмиссии.

При этом в сообщении добавили, что «в свое время» договоренности были достигнуты на основе сотрудничества и партнерства.

20 января главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции раскритиковал приостановку российской стороной выполнения меморандума с правительством Японии о создании «Японских центров». Он заявил, что неприемлемо, чтобы решение о приостановке «реализации меморандума о «Японском центре» – объекте для обучения японскому языку в России» принималось в одностороннем порядке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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