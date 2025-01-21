МИД РФ уведомил Японию о расторжении меморандумов по работе японских центров
Министерство иностранных дел России уведомило японскую сторону о прекращении применения межправительственных меморандумов о японских центрах на территории РФ. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИДа.
В заявлении отмечается, что решение связано с рядом предпринятых «недружественных» мер со стороны Токио с февраля 2022 г. Среди них – санкции против руководства РФ, населения, финансовых институтов, секторов экономики и т. д. Они «идут вразрез с духом и буквой меморандумов», пояснили в дипмиссии.
При этом в сообщении добавили, что «в свое время» договоренности были достигнуты на основе сотрудничества и партнерства.
20 января главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции раскритиковал приостановку российской стороной выполнения меморандума с правительством Японии о создании «Японских центров». Он заявил, что неприемлемо, чтобы решение о приостановке «реализации меморандума о «Японском центре» – объекте для обучения японскому языку в России» принималось в одностороннем порядке.