МИД РФ уведомил Японию о расторжении меморандумов по работе японских центров

В заявлении отмечается, что решение связано с рядом предпринятых «недружественных» мер со стороны Токио с февраля 2022 г. Среди них – санкции против руководства РФ, населения, финансовых институтов, секторов экономики и т. д. Они «идут вразрез с духом и буквой меморандумов», пояснили в дипмиссии.