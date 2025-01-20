Кабмин Японии раскритиковал решение РФ закрыть японские центры

20 января МИД РФ заявил, что Россия готова рассмотреть инициативы Японии по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены практическими шагами по отказу от недружественной политики. В министерстве подчеркнули, что исходят из того, что в Японии есть здравомыслящие политики и общественные деятели, которые осознают «пагубность антироссийского курса официальных властей» и его негативные последствия для японского народа.