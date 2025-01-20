Кабмин Японии раскритиковал решение РФ закрыть японские центры
Главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции 20 января раскритиковал приостановку российской стороной выполнения меморандума с правительством Японии о создании «Японских центров». Об этом сообщает издание Sankei Shimbun.
Главный секретарь японского правительства заявил, что неприемлемо, чтобы решение о приостановке «реализации меморандума о «Японском центре» – объекте для обучения японскому языку в России» принималось в одностороннем порядке.
17 января сообщалось, что правительство России в одностороннем порядке приняло решение о прекращении действия меморандумов о деятельности японских центров по техническому содействию, которые были подписаны с Японией.
20 января МИД РФ заявил, что Россия готова рассмотреть инициативы Японии по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены практическими шагами по отказу от недружественной политики. В министерстве подчеркнули, что исходят из того, что в Японии есть здравомыслящие политики и общественные деятели, которые осознают «пагубность антироссийского курса официальных властей» и его негативные последствия для японского народа.
10 января 2025 г. правительство Японии приняло решение о внесении в санкционные списки 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России.