РФ может возобновить диалог с Японией при отказе от недружественной политики

Ведомство напомнило, что 20 января исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений СССР с Японией. В МИДе подчеркнули, что исходят из того, что в Японии есть здравомыслящие политики и общественные деятели, которые осознают «пагубность антироссийского курса официальных властей» и его негативные последствия для японского народа.