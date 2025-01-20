РФ может возобновить диалог с Японией при отказе от недружественной политики
Россия готова рассмотреть инициативы Японии по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены практическими шагами по отказу от недружественной политики. Об этом заявили в МИД РФ.
Ведомство напомнило, что 20 января исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений СССР с Японией. В МИДе подчеркнули, что исходят из того, что в Японии есть здравомыслящие политики и общественные деятели, которые осознают «пагубность антироссийского курса официальных властей» и его негативные последствия для японского народа.
10 января 2025 г. правительство Японии приняло решение о внесении в санкционные списки 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России.
10 февраля 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией по окончании Второй мировой войны, подчеркнув невозможность переговоров из-за откровенно недружественной позиции Токио. Япония до этого присоединилась к антироссийским санкциям Запада, с начала спецоперации она ввела уже несколько пакетов ограничений.