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РФ может возобновить диалог с Японией при отказе от недружественной политики

Ведомости

Россия готова рассмотреть инициативы Японии по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены практическими шагами по отказу от недружественной политики. Об этом заявили в МИД РФ.

Ведомство напомнило, что 20 января исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений СССР с Японией. В МИДе подчеркнули, что исходят из того, что в Японии есть здравомыслящие политики и общественные деятели, которые осознают «пагубность антироссийского курса официальных властей» и его негативные последствия для японского народа.

10 января 2025 г. правительство Японии приняло решение о внесении в санкционные списки 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России.

10 февраля 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией по окончании Второй мировой войны, подчеркнув невозможность переговоров из-за откровенно недружественной позиции Токио. Япония до этого присоединилась к антироссийским санкциям Запада, с начала спецоперации она ввела уже несколько пакетов ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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