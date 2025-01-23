Кремль внимательно наблюдает за риторикой Трампа в отношении России

По его словам, Трамп во время первого президентского срока был американским лидером, который наиболее часто прибегал к санкциям. Ему нравились санкционные методы. При этом РФ готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу. Такой диалог имел место между президентами России и США во время первого срока Трампа. Сейчас в Кремле ждут сигналов о готовности к нему. Пока их не поступало, уточнил представитель российского президента.