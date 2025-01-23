Кремль внимательно наблюдает за риторикой Трампа в отношении России
Кремль внимательно наблюдает за риторикой президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы фиксируем тщательно все нюансы. Мы остаемся готовы к диалогу. Об этом президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил», – отметил Песков.
По его словам, Трамп во время первого президентского срока был американским лидером, который наиболее часто прибегал к санкциям. Ему нравились санкционные методы. При этом РФ готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу. Такой диалог имел место между президентами России и США во время первого срока Трампа. Сейчас в Кремле ждут сигналов о готовности к нему. Пока их не поступало, уточнил представитель российского президента.
22 января Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по урегулированию конфликта на Украине, иначе «дальше будет только хуже». Он также пригрозил введением высоких пошлин и санкций на российские товары, экспортируемые в США.
21 января президент США сообщил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если российский лидер не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. В своей предвыборной программе Трамп не раз говорил, что сможет закончить боевые действия между РФ и Украиной за один день, но сейчас его команда упоминает о возможности урегулирования в течение полугода.