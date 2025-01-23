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Песков: состояние экономики России в сложившихся условиях стабильно

Ведомости

Во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состояние экономики в стране сейчас стабильно.

Отвечая на вопрос об утверждении Reuters о том, что в России якобы наблюдаются проблемы в экономике, Песков объяснил, что страна сохраняет высокие темпы развития. Кроме того, сейчас экономики всех стран сталкиваются с определенными трудностями, добавили в Кремле.

По словам Пескова, запас прочности экономики России позволяет производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров с учетом инфляции, поэтому власти оценивают состояние экономики страны как стабильное.

23 января Reuters со ссылкой на источники также сообщало, что ключевые цели российской спецоперации якобы уже достигнуты. Песков не стал комментировать данную информацию, объяснив это тем, что не знаком с источниками агентства.

После инаугурации президента США Дональда Трампа чаще ведутся разговоры о скором урегулировании конфликта между Россией и Украиной. 22 января Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по Украине, иначе «дальше будет только хуже». Трамп пригрозил введением высоких пошлин и санкций на товары из России, которые экспортируются в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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