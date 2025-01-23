Песков: состояние экономики России в сложившихся условиях стабильно
Во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состояние экономики в стране сейчас стабильно.
Отвечая на вопрос об утверждении Reuters о том, что в России якобы наблюдаются проблемы в экономике, Песков объяснил, что страна сохраняет высокие темпы развития. Кроме того, сейчас экономики всех стран сталкиваются с определенными трудностями, добавили в Кремле.
По словам Пескова, запас прочности экономики России позволяет производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров с учетом инфляции, поэтому власти оценивают состояние экономики страны как стабильное.
23 января Reuters со ссылкой на источники также сообщало, что ключевые цели российской спецоперации якобы уже достигнуты. Песков не стал комментировать данную информацию, объяснив это тем, что не знаком с источниками агентства.
После инаугурации президента США Дональда Трампа чаще ведутся разговоры о скором урегулировании конфликта между Россией и Украиной. 22 января Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по Украине, иначе «дальше будет только хуже». Трамп пригрозил введением высоких пошлин и санкций на товары из России, которые экспортируются в США.