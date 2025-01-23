Песков: состояние экономики России в сложившихся условиях стабильно

Отвечая на вопрос об утверждении Reuters о том, что в России якобы наблюдаются проблемы в экономике, Песков объяснил, что страна сохраняет высокие темпы развития. Кроме того, сейчас экономики всех стран сталкиваются с определенными трудностями, добавили в Кремле.