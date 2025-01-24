Средства ПВО за ночь сбили 121 беспилотник над регионами РФ
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на 24 января. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В Брянской области нейтрализовали самое большое число дронов – 37. Еще 20 уничтожили в Рязанской области, 17 – в Курской области, 17 – в Саратовской области, семь – в Ростовской области, по шесть – в Московской и Белгородской, три – в Воронежской, по два – в Тульской, Орловской и Липецкой, один – над территорией Республики Крым и еще один – над Москвой.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал о попытке массированной атаки по территории региона в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы обследуют территории.
Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в его регионе также нет пострадавших. При падении обломков одного БПЛА в многоквартирном доме было повреждено остекление квартир. Оперативные и коммунальные службы уже выехали на место.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитых БПЛА в Щелкове и Троицком административном округе Москвы, а также под Коломной, Раменским и в Подольске. В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявших рейсы во «Внуково», и два самолета, следовавших в «Домодедово».