Средства ПВО за ночь сбили 121 беспилотник над регионами РФ

В Брянской области нейтрализовали самое большое число дронов – 37. Еще 20 уничтожили в Рязанской области, 17 – в Курской области, 17 – в Саратовской области, семь – в Ростовской области, по шесть – в Московской и Белгородской, три – в Воронежской, по два – в Тульской, Орловской и Липецкой, один – над территорией Республики Крым и еще один – над Москвой.