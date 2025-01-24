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Средства ПВО за ночь сбили 121 беспилотник над регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на 24 января. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В Брянской области нейтрализовали самое большое число дронов – 37. Еще 20 уничтожили в Рязанской области, 17 – в Курской области, 17 – в Саратовской области, семь – в Ростовской области, по шесть – в Московской и Белгородской, три – в Воронежской, по два – в Тульской, Орловской и Липецкой, один – над территорией Республики Крым и еще один – над Москвой.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал о попытке массированной атаки по территории региона в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы обследуют территории.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в его регионе также нет пострадавших. При падении обломков одного БПЛА в многоквартирном доме было повреждено остекление квартир. Оперативные и коммунальные службы уже выехали на место.

По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитых БПЛА в Щелкове и Троицком административном округе Москвы, а также под Коломной, Раменским и в Подольске. В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявших рейсы во «Внуково», и два самолета, следовавших в «Домодедово».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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