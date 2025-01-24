Песков: решений о выходе из Парижского соглашения по климату не принималось
Никаких решений с российской стороны о выходе из Парижского соглашения по климату не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения США и Аргентины.
«Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить», – заявил представитель Кремля.
20 января президент США Дональд Трамп анонсировал повторный выход США из Парижского соглашения по климату. Предыдущий процесс растянулся на годы и был немедленно отменен бывшим главой государства Джо Байденом в 2021 г. По данным Reuters, вероятнее всего, в этот раз выход из соглашения займет год, так как Трамп не будет связан первоначальными трехлетними обязательствами по договору.
В материале также было указано, что в настоящее время США занимают второе место в мире по объему выбросов парниковых газов, уступая только Китаю, и их уход подрывает международные усилия по сокращению этих выбросов. Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Документ подписали представители 194 государств, включая Россию. Правительства договорились удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже 2°С и постараться ограничить ее рост до 1,5°С. Согласно соглашению, их усилия в первую очередь будут направлены на сокращение выбросов парниковых газов.