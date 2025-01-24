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Песков: решений о выходе из Парижского соглашения по климату не принималось

Ведомости

Никаких решений с российской стороны о выходе из Парижского соглашения по климату не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения США и Аргентины.

«Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить», – заявил представитель Кремля.

20 января президент США Дональд Трамп анонсировал повторный выход США из Парижского соглашения по климату. Предыдущий процесс растянулся на годы и был немедленно отменен бывшим главой государства Джо Байденом в 2021 г. По данным Reuters, вероятнее всего, в этот раз выход из соглашения займет год, так как Трамп не будет связан первоначальными трехлетними обязательствами по договору.

В материале также было указано, что в настоящее время США занимают второе место в мире по объему выбросов парниковых газов, уступая только Китаю, и их уход подрывает международные усилия по сокращению этих выбросов. Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Документ подписали представители 194 государств, включая Россию. Правительства договорились удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже 2°С и постараться ограничить ее рост до 1,5°С. Согласно соглашению, их усилия в первую очередь будут направлены на сокращение выбросов парниковых газов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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