МИД ФРГ: европейские страны готовы сами отвечать за свою безопасность
Европейские страны готовы взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Ее слова передает пресс-служба МИД ФРГ в соцсети X.
Кроме того, она подчеркнула «глубокие экономические связи» между ФРГ и США. «Вместе Германия и США будут решать общие проблемы и использовать общие возможности», – сказано в сообщении.
Бербок и Рубио в ходе телефонного разговора также обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и секторе Газа.
23 января стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских войск в Европе примерно на 20 000 человек – на 20%.
Во время президентской гонки в США Трамп предлагал разместить войска Европейского союза (ЕС) на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие. Он подчеркнул, что Европа должна взять на себя основную ответственность за безопасность Украины.
Трамп выразил поддержку идее поставок вооружений Украины, однако выступил против ее вступления в НАТО. США не намерены размещать свои войска на Украине, но будут помогать ей поставками оружия, отмечал тогда Трамп.