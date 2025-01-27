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МИД ФРГ: европейские страны готовы сами отвечать за свою безопасность

Ведомости

Европейские страны готовы взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Ее слова передает пресс-служба МИД ФРГ в соцсети X.

Кроме того, она подчеркнула «глубокие экономические связи» между ФРГ и США. «Вместе Германия и США будут решать общие проблемы и использовать общие возможности», – сказано в сообщении.

Бербок и Рубио в ходе телефонного разговора также обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и секторе Газа.

23 января стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских войск в Европе примерно на 20 000 человек – на 20%.

Во время президентской гонки в США Трамп предлагал разместить войска Европейского союза (ЕС) на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие. Он подчеркнул, что Европа должна взять на себя основную ответственность за безопасность Украины.

Трамп выразил поддержку идее поставок вооружений Украины, однако выступил против ее вступления в НАТО. США не намерены размещать свои войска на Украине, но будут помогать ей поставками оружия, отмечал тогда Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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