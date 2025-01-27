МИД ФРГ: европейские страны готовы сами отвечать за свою безопасность

Во время президентской гонки в США Трамп предлагал разместить войска Европейского союза (ЕС) на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие. Он подчеркнул, что Европа должна взять на себя основную ответственность за безопасность Украины.