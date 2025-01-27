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В МИДе назвали безосновательными обвинения СМИ Азербайджана в адрес России

Ведомости

Антироссийские публикации в СМИ Азербайджана вызывают недоумение, все обвинения в них являются безосновательными, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом республики в Москве Рахманом Мустафаевым.

«Выражено недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений», – говорится в сообщении на сайте российского министерства.

При обсуждении темы крушения самолета Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 г. вблизи города Актау в Казахстане акцентирована необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии, добавили в МИДе.

24 января глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале сообщил о подготовке судебного иска о защите деловой репутации против азербайджанского Baku.tv. Он рассказал, что «финансируемое правительством Азербайджана» СМИ сняло репортаж о Русском доме в Баку, в котором утверждается, что он якобы ведет шпионскую деятельность под видом культурной и гуманитарной работы. 

Кроме того, после авиакатастрофы под Актау азербайджанские СМИ сообщали, что воздушное судно якобы было подбито над территорией РФ. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков также обвинил в трагедии Россию. В Кремле на это ответили, что не будут давать каких-либо оценок по поводу крушения пассажирского самолета в Казахстане до результатов расследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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