В МИДе назвали безосновательными обвинения СМИ Азербайджана в адрес России

Кроме того, после авиакатастрофы под Актау азербайджанские СМИ сообщали, что воздушное судно якобы было подбито над территорией РФ. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков также обвинил в трагедии Россию. В Кремле на это ответили, что не будут давать каких-либо оценок по поводу крушения пассажирского самолета в Казахстане до результатов расследования.