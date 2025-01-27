В МИДе назвали безосновательными обвинения СМИ Азербайджана в адрес России
Антироссийские публикации в СМИ Азербайджана вызывают недоумение, все обвинения в них являются безосновательными, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом республики в Москве Рахманом Мустафаевым.
«Выражено недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений», – говорится в сообщении на сайте российского министерства.
При обсуждении темы крушения самолета Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 г. вблизи города Актау в Казахстане акцентирована необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии, добавили в МИДе.
24 января глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале сообщил о подготовке судебного иска о защите деловой репутации против азербайджанского Baku.tv. Он рассказал, что «финансируемое правительством Азербайджана» СМИ сняло репортаж о Русском доме в Баку, в котором утверждается, что он якобы ведет шпионскую деятельность под видом культурной и гуманитарной работы.
Кроме того, после авиакатастрофы под Актау азербайджанские СМИ сообщали, что воздушное судно якобы было подбито над территорией РФ. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков также обвинил в трагедии Россию. В Кремле на это ответили, что не будут давать каких-либо оценок по поводу крушения пассажирского самолета в Казахстане до результатов расследования.