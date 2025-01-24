Предварительные итоги расследования по Embraer E190 объявят на следующей неделе
Казахстанская комиссия по расследованию крушения пассажирского самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines у Актау представит предварительные результаты расследования на следующей неделе. Об этом рассказал на брифинге вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, передает «Sputnik Казахстан».
«Думаю, на следующей неделе предварительная часть будет опубликована министерством транспорта. Потому что в течение 30 дней со дня авиапроисшествия ICAO [Международная организация гражданской авиации] рекомендует», – уточнил Бозумбаев.
Он добавил, что бортовые самописцы (черные ящики) самолета были полностью расшифрованы в Бразилии и возвращены в республику.
15 января Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов Embraer E190. Минтранс Казахстана указал, что у расшифровки нет официального источника и отказался комментировать ее до публикации предварительного отчета.
25 декабря 2024 г. самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что причиной авиакатастрофы стал обстрел с земли. Днем ранее Алиев в разговоре по телефону обсудил крушение самолета с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.