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Предварительные итоги расследования по Embraer E190 объявят на следующей неделе

Ведомости

Казахстанская комиссия по расследованию крушения пассажирского самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines у Актау представит предварительные результаты расследования на следующей неделе. Об этом рассказал на брифинге вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, передает «Sputnik Казахстан».

«Думаю, на следующей неделе предварительная часть будет опубликована министерством транспорта. Потому что в течение 30 дней со дня авиапроисшествия ICAO [Международная организация гражданской авиации] рекомендует», – уточнил Бозумбаев.

Он добавил, что бортовые самописцы (черные ящики) самолета были полностью расшифрованы в Бразилии и возвращены в республику.

15 января Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов Embraer E190. Минтранс Казахстана указал, что у расшифровки нет официального источника и отказался комментировать ее до публикации предварительного отчета.

25 декабря 2024 г. самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что причиной авиакатастрофы стал обстрел с земли. Днем ранее Алиев в разговоре по телефону обсудил крушение самолета с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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