Предварительные итоги расследования по Embraer E190 объявят на следующей неделе

25 декабря 2024 г. самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что причиной авиакатастрофы стал обстрел с земли. Днем ранее Алиев в разговоре по телефону обсудил крушение самолета с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.