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Трамп призвал Индию нарастить закупки американского оружия

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвал увеличить закупки американского оружия. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Лидеры двух стран обсудили расширение и углубление сотрудничества. Они также обсудили ряд региональных вопросов, включая безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Европе. Президент [Трамп] подчеркнул важность увеличения закупок Индией сделанного в США военного оборудования и стремления к справедливым торговым отношениям», – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили планируемый визит Моди в Белый дом.

В 2024 финансовом году США поставили в другие страны военную продукцию на рекордные $318,7 млрд, писал ТАСС со ссылкой на отчетность американского госдепартамента. Общий объем продукции военного назначения и услуг, а также деятельности по военному сотрудничеству, осуществленной в рамках системы продажи вооружений за рубеж, достиг $117,9 млрд. Рост составил 45,7% по сравнению показателем в 2023 финансовом году. Суммарные прямые продажи продукции военного назначения и услуг американскими производителями другим компаниям и странам составили $200,8 млрд (+27,5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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