Трамп призвал Индию нарастить закупки американского оружия
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвал увеличить закупки американского оружия. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Лидеры двух стран обсудили расширение и углубление сотрудничества. Они также обсудили ряд региональных вопросов, включая безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Европе. Президент [Трамп] подчеркнул важность увеличения закупок Индией сделанного в США военного оборудования и стремления к справедливым торговым отношениям», – говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили планируемый визит Моди в Белый дом.
В 2024 финансовом году США поставили в другие страны военную продукцию на рекордные $318,7 млрд, писал ТАСС со ссылкой на отчетность американского госдепартамента. Общий объем продукции военного назначения и услуг, а также деятельности по военному сотрудничеству, осуществленной в рамках системы продажи вооружений за рубеж, достиг $117,9 млрд. Рост составил 45,7% по сравнению показателем в 2023 финансовом году. Суммарные прямые продажи продукции военного назначения и услуг американскими производителями другим компаниям и странам составили $200,8 млрд (+27,5%).