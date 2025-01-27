Трамп призвал Индию нарастить закупки американского оружия

В 2024 финансовом году США поставили в другие страны военную продукцию на рекордные $318,7 млрд, писал ТАСС со ссылкой на отчетность американского госдепартамента. Общий объем продукции военного назначения и услуг, а также деятельности по военному сотрудничеству, осуществленной в рамках системы продажи вооружений за рубеж, достиг $117,9 млрд. Рост составил 45,7% по сравнению показателем в 2023 финансовом году. Суммарные прямые продажи продукции военного назначения и услуг американскими производителями другим компаниям и странам составили $200,8 млрд (+27,5%).