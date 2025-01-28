Остановка выдачи грантов США может нарушить работу социальных программ
Распоряжение президента США Дональда Трампа о приостановке выдачи федеральных грантов и кредитов может повлиять на работу программ в сферах образования, здравоохранения, борьбы с бедностью, жилищной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и множества других инициатив, которые зависят от средств из федерального бюджета, сообщает Reuters.
В соответствии с политикой Трампа «Америка прежде всего» 26 января администрация президента призвала сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) присоединиться к усилиям по изменению подхода Вашингтона к распределению помощи иностранным государствам. Решение Трампа фактически заморозило иностранную помощь США по всему миру.
Согласно служебной записке управления по контролю за бюджетом, которое следит за исполнением федерального бюджета, выдача грантов и кредитов будет приостановлена до тех пор, пока администрация Трампа не убедится, что они соответствуют приоритетам президента.
Приостановка иностранной помощи уже привела к прекращению поставок жизненно важных лекарств в страны, которые зависят от американской помощи в целях развития.
Согласно служебной записке, приостановка коснется всех средств, выделенных «для иностранной помощи» и «для неправительственных организаций», а также на другие категории.
Президент и генеральный директор Национального совета некоммерческих организаций Дайан Йентел заявила, что приостановка выдачи грантов может привести к приостановке исследований по лечению детского рака, прекращению оказания продовольственной помощи и закрытию горячих линий, помогающих людям с суицидальными мыслями. Йентел считает, что решение президента может стоить жизней.
Представитель организации Meals on Wheels America Дженни Янг заявила, что неопределенность создает «хаос» для общественных организаций, предоставляющих питание пожилым людям, что, по ее мнению, может привести к панике среди нуждающихся.
Приказ Трампа также может привести к беспорядкам в государственных и местных органах власти, которые зависят от федеральной помощи во всем. Эти деньги играют особенно важную роль в штатах с низким уровнем дохода, таких как Луизиана и Миссисипи.
Четыре группы, представляющие некоммерческие организации, уже подали иск, оспаривающий решение президента.
28 января администрация Трампа также приостановила действие программы поддержи украинских беженцев в связи с указом президента Дональда Трампа о защите границ. «В связи с указом от 20 января 2025 г. "Об обеспечении безопасности наших границ" USCIS приостанавливает прием форм I-134A, онлайн-заявок на получение статуса спонсора и деклараций о финансовой поддержке», – говорится в разделе программы «Объединение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U).