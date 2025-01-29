Российская делегация провела переговоры с новой администрацией Сирии
В Дамаске прошли переговоры российской межведомственной делегации и главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщил «РИА Новости» замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Богданов рассказал, что вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций и стороны договорились их продолжать. Он отметил также, что на данный момент изменений в российском присутствии в Сирии нет.
Делегация выразила признательность за то, что российские граждане и объекты не пострадали ввиду событий последних недель.
ТАСС также сообщал, что, по словам Богданова, встреча продолжалась три часа, включая обед. Беседу вел, в основном, Ахмед аш-Шараа. Встреча прошла конструктивно. На переговорах были затронуты вопросы торгово-экономических связей.
Замглавы МИД отметил, что российская делегация подчеркнула, что со времен обретения Сирией независимости после Второй мировой войны Россию и Сирию связывают узы дружбы.
«Мы настроены выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с Сирией», – заявил Богданов.
28 января делегация России прибыла с визитом в сирийскую столицу Дамаск. В состав вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Это первый визит российских представителей после смены власти в Сирии.