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Российская делегация провела переговоры с новой администрацией Сирии

Ведомости

В Дамаске прошли переговоры российской межведомственной делегации и главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщил «РИА Новости» замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Богданов рассказал, что вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций и стороны договорились их продолжать. Он отметил также, что на данный момент изменений в российском присутствии в Сирии нет.

Делегация выразила признательность за то, что российские граждане и объекты не пострадали ввиду событий последних недель.

ТАСС также сообщал, что, по словам Богданова, встреча продолжалась три часа, включая обед. Беседу вел, в основном, Ахмед аш-Шараа. Встреча прошла конструктивно. На переговорах были затронуты вопросы торгово-экономических связей. 

Замглавы МИД отметил, что российская делегация подчеркнула, что со времен обретения Сирией независимости после Второй мировой войны Россию и Сирию связывают узы дружбы.

«Мы настроены выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с Сирией», – заявил Богданов.

28 января делегация России прибыла с визитом в сирийскую столицу Дамаск. В состав вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Это первый визит российских представителей после смены власти в Сирии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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