Дания увеличит расходы на оборону
Дания увеличит расходы на оборону, заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, сообщает телеканал TV2.
Фредериксен заявила, что Европа должна укрепить оборону. На вопрос, должна ли Дания тратить на оборону 5% ВВП, премьер-министр ответила, что расходы должны увеличиться.
«Это будет сложно, и это будет дорого», – подчеркнула Фредериксен.
Политический комментатор Ханс Энгель согласился с заявлением о возможном увеличении расходов на оборону Дании, также он отметил, что Фредериксен не скрывает, что, если НАТО предложит увеличить оборонные бюджеты до 3-4%, Дания последует этому примеру.
21 января президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Не все страны-участницы поддержали данную инициативу. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги выступил с критикой в адрес планов Трампа. «На данный момент это только слова, никаких реальных планов за ними нет. В общем, ни у кого нет плана 5%-ного роста», – сказал Лиги. Он также призвал «проявить разум» к высказываниям Трампа и оставить в стороне подобные планы.