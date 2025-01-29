Дания увеличит расходы на оборону

21 января президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Не все страны-участницы поддержали данную инициативу. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги выступил с критикой в адрес планов Трампа. «На данный момент это только слова, никаких реальных планов за ними нет. В общем, ни у кого нет плана 5%-ного роста», – сказал Лиги. Он также призвал «проявить разум» к высказываниям Трампа и оставить в стороне подобные планы.