Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине

По словам политика, президент США Джо Байден «показал своими очень взвешенными решениями», какое оружие поставлять, а какое не поставлять, и что правильнее думать, как можно поддержать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством». Она подчеркнула, что при этом действовать нужно осторожно.