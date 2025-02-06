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Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине

Ведомости

Страны, желающие поддержать Украину, должны не допустить победы России в украинском конфликте, но действовать нужно осторожно. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, передает телеканал N-tv.

По словам политика, президент США Джо Байден «показал своими очень взвешенными решениями», какое оружие поставлять, а какое не поставлять, и что правильнее думать, как можно поддержать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством». Она подчеркнула, что при этом действовать нужно осторожно.

Меркель также добавила, что понимает отказ нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца от поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

«Я считаю, что на то есть веские причины», – сказала она.

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий. 

Несмотря на оказываемую правительством Шольца помощь Киеву, действующий канцлер неоднократно выступал против поставок Taurus. Политик пояснял, что передача этих ракет Украине вызовет необходимость отправки в зону боевых действий германских специалистов, что приведет к прямому вовлечению ФРГ, одной из стран НАТО, в конфликт и к эскалации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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