Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине
Страны, желающие поддержать Украину, должны не допустить победы России в украинском конфликте, но действовать нужно осторожно. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, передает телеканал N-tv.
По словам политика, президент США Джо Байден «показал своими очень взвешенными решениями», какое оружие поставлять, а какое не поставлять, и что правильнее думать, как можно поддержать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством». Она подчеркнула, что при этом действовать нужно осторожно.
Меркель также добавила, что понимает отказ нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца от поставок Киеву крылатых ракет Taurus.
«Я считаю, что на то есть веские причины», – сказала она.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.
Несмотря на оказываемую правительством Шольца помощь Киеву, действующий канцлер неоднократно выступал против поставок Taurus. Политик пояснял, что передача этих ракет Украине вызовет необходимость отправки в зону боевых действий германских специалистов, что приведет к прямому вовлечению ФРГ, одной из стран НАТО, в конфликт и к эскалации.