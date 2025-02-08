Шольц: ЕК ответит в течение нескольких часов в случае введения пошлин США
Европейская комиссия (ЕК) в течение нескольких часов отреагирует, если президент США Дональд Трамп решит ввести пошлины на европейские товары, заявил RND канцлер Германии Олаф Шольц.
«Я полагаюсь на сотрудничество, а не на конфронтацию. Мы протягиваем руку, потому что тарифы никому не выгодны. Если США все же пойдут на такие шаги, Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», – сказал Шольц.
Мировой экономике нужно меньше торговых барьеров, подчеркнул канцлер ФРГ. Глобализация, указал он, привела к росту благосостояния во всем мире, и Германия выигрывает от этого благодаря своей «очень эффективной экспортной промышленности». «Так должно оставаться и дальше. Вот почему я стремлюсь к тому, чтобы мы, Европейский союз, держались вместе и ясно дали понять, что ЕС с его 450 млн жителей силен и способен действовать», – добавил Шольц.
3 февраля Трамп анонсировал обязательное введение пошлин в отношении Евросоюза. Президент США указал на дефицит в стране более $300 млрд и обвинил Великобританию и Евросоюз в том, что они ничего не берут у Вашингтона, в то время как Штаты «берут от этих стран все». Financial Times сообщала, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон объявили о готовности ввести тарифы против США в случае, если Трамп пойдет на эту меру. По данным Politico, в Великобритании обсуждается возможность наращивания покупок газа и вооружений в США – так страна надеется избежать пошлин.