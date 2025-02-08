Шольц: ЕК ответит в течение нескольких часов в случае введения пошлин США

3 февраля Трамп анонсировал обязательное введение пошлин в отношении Евросоюза. Президент США указал на дефицит в стране более $300 млрд и обвинил Великобританию и Евросоюз в том, что они ничего не берут у Вашингтона, в то время как Штаты «берут от этих стран все». Financial Times сообщала, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон объявили о готовности ввести тарифы против США в случае, если Трамп пойдет на эту меру. По данным Politico, в Великобритании обсуждается возможность наращивания покупок газа и вооружений в США – так страна надеется избежать пошлин.