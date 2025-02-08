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Шольц: ЕК ответит в течение нескольких часов в случае введения пошлин США

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) в течение нескольких часов отреагирует, если президент США Дональд Трамп решит ввести пошлины на европейские товары, заявил RND канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я полагаюсь на сотрудничество, а не на конфронтацию. Мы протягиваем руку, потому что тарифы никому не выгодны. Если США все же пойдут на такие шаги, Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», – сказал Шольц.

Мировой экономике нужно меньше торговых барьеров, подчеркнул канцлер ФРГ. Глобализация, указал он, привела к росту благосостояния во всем мире, и Германия выигрывает от этого благодаря своей «очень эффективной экспортной промышленности». «Так должно оставаться и дальше. Вот почему я стремлюсь к тому, чтобы мы, Европейский союз, держались вместе и ясно дали понять, что ЕС с его 450 млн жителей силен и способен действовать», – добавил Шольц.

3 февраля Трамп анонсировал обязательное введение пошлин в отношении Евросоюза. Президент США указал на дефицит в стране более $300 млрд и обвинил Великобританию и Евросоюз в том, что они ничего не берут у Вашингтона, в то время как Штаты «берут от этих стран все». Financial Times сообщала, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон объявили о готовности ввести тарифы против США в случае, если Трамп пойдет на эту меру. По данным Politico, в Великобритании обсуждается возможность наращивания покупок газа и вооружений в США – так страна надеется избежать пошлин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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