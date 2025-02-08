Автобус с освобожденными Израилем палестинскими заключенными прибыл в Рамаллу
Автобус с группой палестинских заключенных, освобожденных Израилем в обмен на заложников из Газы, прибыл в субботу в город Рамалла на Западном берегу реки Иордан, сообщают Agence France-Presse (AFP) и телеканал Al Jazeera.
«В рамках пятого обмена заложниками и пленными в рамках хрупкого перемирия в секторе Газа освобожденные палестинцы по одному выходили из автобуса в присутствии ликующей толпы, собравшийся с утра в Рамалле, резиденции Палестинской автономии», – передает AFP.
Автобус выехал из израильской тюрьмы Офер, в Рамалле освобожденных палестинцев встретили сотрудники службы безопасности, отмечает Al Jazeera.
Четверых заключенных доставили в больницу в Рамалле, сообщил позднее телеканал. По данным Al Jazeera Arabic, бригады Общества Красного Полумесяца Палестины перевозят четырех освобожденных заключенных в городскую больницу, они находятся в тяжелом состоянии. Телеканал уточняет, что одним из них является 61-летний мэр палестинского города Эль-Бира на Западном берегу, «политик “Хамаса”» Джамаль аль-Тавиль, который провел почти 20 лет в израильских тюрьмах «без суда и следствия».
В этот же день группировка «Хамас» передала Красному Кресту троих израильских заложников, они уже прибыли к израильским военным и находятся на территории еврейского государства. В рамках сделки из сектора Газа были освобождены 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. Они прибыли в пункт первоначального приема на юге Израиля для прохождения первичного медицинского обследования, сообщала израильская армия. Затем Леви доставили в больницу на вертолете вместе с членами семьи, ожидается, что двое других вернувшихся заложников вскоре тоже отправятся в больницу, говорится в сообщении ЦАХАЛ.