Автобус с освобожденными Израилем палестинскими заключенными прибыл в Рамаллу

В этот же день группировка «Хамас» передала Красному Кресту троих израильских заложников, они уже прибыли к израильским военным и находятся на территории еврейского государства. В рамках сделки из сектора Газа были освобождены 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. Они прибыли в пункт первоначального приема на юге Израиля для прохождения первичного медицинского обследования, сообщала израильская армия. Затем Леви доставили в больницу на вертолете вместе с членами семьи, ожидается, что двое других вернувшихся заложников вскоре тоже отправятся в больницу, говорится в сообщении ЦАХАЛ.