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Автобус с освобожденными Израилем палестинскими заключенными прибыл в Рамаллу

Ведомости

Автобус с группой палестинских заключенных, освобожденных Израилем в обмен на заложников из Газы, прибыл в субботу в город Рамалла на Западном берегу реки Иордан, сообщают Agence France-Presse (AFP) и телеканал Al Jazeera.

«В рамках пятого обмена заложниками и пленными в рамках хрупкого перемирия в секторе Газа освобожденные палестинцы по одному выходили из автобуса в присутствии ликующей толпы, собравшийся с утра в Рамалле, резиденции Палестинской автономии», – передает AFP.

Автобус выехал из израильской тюрьмы Офер, в Рамалле освобожденных палестинцев встретили сотрудники службы безопасности, отмечает Al Jazeera.

Четверых заключенных доставили в больницу в Рамалле, сообщил позднее телеканал. По данным Al Jazeera Arabic, бригады Общества Красного Полумесяца Палестины перевозят четырех освобожденных заключенных в городскую больницу, они находятся в тяжелом состоянии. Телеканал уточняет, что одним из них является 61-летний мэр палестинского города Эль-Бира на Западном берегу, «политик “Хамаса”» Джамаль аль-Тавиль, который провел почти 20 лет в израильских тюрьмах «без суда и следствия».

В этот же день группировка «Хамас» передала Красному Кресту троих израильских заложников, они уже прибыли к израильским военным и находятся на территории еврейского государства. В рамках сделки из сектора Газа были освобождены 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. Они прибыли в пункт первоначального приема на юге Израиля для прохождения первичного медицинского обследования, сообщала израильская армия. Затем Леви доставили в больницу на вертолете вместе с членами семьи, ожидается, что двое других вернувшихся заложников вскоре тоже отправятся в больницу, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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