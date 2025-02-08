МИД направил посольству Британии ноту из-за инцидента с российской журналисткой

7 февраля стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ («побои») по заявлению 23-летней жительницы Подмосковья – внештатного корреспондента одного из сетевых изданий. В МВД сообщили, что в дипломатическую миссию Великобритании в России полицейские направили запрос, в котором просили сообщить сведения о личности предполагаемого правонарушителя, но ответ полиция до сих пор не получила.