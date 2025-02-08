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МИД направил посольству Британии ноту из-за инцидента с российской журналисткой

Полицейские возбудили уголовное дело о побоях
Ведомости

МИД России направил британской дипмиссии в Москве официальную ноту после инцидента с российской журналисткой и толкнувшим ее дипломатом из Великобритании, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В октябре 2024 г. полицейские в Москве начали проверку по обращению журналистки, которая пострадала во время попытки взять интервью у британских дипломатов во «Внуково». Неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник диппредставительства, толкнул корреспондента, и она потеряла равновесие. Дипломат также сорвал у оператора бейдж «Пресса».

7 февраля стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ («побои») по заявлению 23-летней жительницы Подмосковья – внештатного корреспондента одного из сетевых изданий. В МВД сообщили, что в дипломатическую миссию Великобритании в России полицейские направили запрос, в котором просили сообщить сведения о личности предполагаемого правонарушителя, но ответ полиция до сих пор не получила.

Действия дипломатов некоторых западных стран по отношению к представителям российских СМИ, как отметила Захарова, «не только выходят далеко за рамки дипломатических приличий, но и в принципе не соответствуют высокому статусу дипломата иностранного государства». По ее данным, МИД России направил британской дипмиссии в Москве официальную ноту.

Министерство ожидает, говорится в ноте, что британское посольство окажет содействие российским правоохранителям в расследовании уголовного дела, включая участие сотрудников посольства в процессуальных действиях. «Российская сторона призывает посольство оперативно и надлежащим образом реагировать на последующие обращения правоохранительных органов в рамках данного разбирательства и не уклоняться от участия в следственных мероприятиях», – говорится в обращении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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