МИД направил посольству Британии ноту из-за инцидента с российской журналисткой

МИД направил посольству Британии ноту из-за инцидента с российской журналисткойПолицейские возбудили уголовное дело о побоях
МИД России направил британской дипмиссии в Москве официальную ноту после инцидента с российской журналисткой и толкнувшим ее дипломатом из Великобритании, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В октябре 2024 г. полицейские в Москве начали проверку по обращению журналистки, которая пострадала во время попытки взять интервью у британских дипломатов во «Внуково». Неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник диппредставительства, толкнул корреспондента, и она потеряла равновесие. Дипломат также сорвал у оператора бейдж «Пресса».
7 февраля стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ («побои») по заявлению 23-летней жительницы Подмосковья – внештатного корреспондента одного из сетевых изданий. В МВД сообщили, что в дипломатическую миссию Великобритании в России полицейские направили запрос, в котором просили сообщить сведения о личности предполагаемого правонарушителя, но ответ полиция до сих пор не получила.
Действия дипломатов некоторых западных стран по отношению к представителям российских СМИ, как отметила Захарова, «не только выходят далеко за рамки дипломатических приличий, но и в принципе не соответствуют высокому статусу дипломата иностранного государства». По ее данным, МИД России направил британской дипмиссии в Москве официальную ноту.
Министерство ожидает, говорится в ноте, что британское посольство окажет содействие российским правоохранителям в расследовании уголовного дела, включая участие сотрудников посольства в процессуальных действиях. «Российская сторона призывает посольство оперативно и надлежащим образом реагировать на последующие обращения правоохранительных органов в рамках данного разбирательства и не уклоняться от участия в следственных мероприятиях», – говорится в обращении.