WP: кандидат в главы ФБР Патель получил $25 000 от режиссера из России
Кандидат от президента США на пост главы ФБР Каш Патель в прошлом году получил $25 000 от компании из Лос-Анджелеса, которой руководит кинорежиссер Игорь Лопатенок – уроженец Украины с российским и американским гражданством. Об этом со ссылкой на документы сообщила газета The Washington Post (WP).
«Документы <...> показывают, что Патель получил деньги от Global Tree Pictures, компании из Лос-Анджелеса, которой руководит Игорь Лопатенок, кинорежиссер, среди предыдущих проектов которого – пророссийская кампания влияния, на которую выделялись деньги из фонда, созданного президентом России Владимиром Путиным», – говорится в материале.
Согласно финансовой декларации, которую Патель подал в рамках процесса выдвижения его кандидатуры, и другим документам, он занимался разработкой программ, пропагандирующих теории заговора о «глубинном государстве» и «антизападные взгляды», пишет WP. По информации газеты, $25 000 он получил за участие в документальном фильме Лопатенка, где Патель и сотрудники первой администрации президента США Дональда Трампа показаны жертвами заговора, который «разрушил жизни» тех, кто поддерживал политика при попытке «отстранить демократически избранного президента от должности».
Шестисерийный фильм под названием «Вся президентская рать: Заговор против Трампа» вышел в эфир в ноябре на онлайн-канале журналиста Такера Карлсона. В сериале Патель поклялся «закрыть здание штаб-квартиры ФБР и открыть его как музей для «глубинного государства»», указывает WP. Отмечается, что полученный Пателем платеж указан как «гонорар» в отчете о раскрытии финансовой информации, который был представлен в министерство финансов США.
Лопатенок переехал из России в Лос-Анджелес в 2008 г., а с 2012 по 2014 гг. режиссер как минимум трижды бывал в Москве, говорится в статье. Он публично критиковал протесты 2014 г. в Киеве, следует из его публикаций в соцсетях. В октябре того же года Лопатенок выпустил фильм «Резня на Майдане».