WP: кандидат в главы ФБР Патель получил $25 000 от режиссера из России

Лопатенок переехал из России в Лос-Анджелес в 2008 г., а с 2012 по 2014 гг. режиссер как минимум трижды бывал в Москве, говорится в статье. Он публично критиковал протесты 2014 г. в Киеве, следует из его публикаций в соцсетях. В октябре того же года Лопатенок выпустил фильм «Резня на Майдане».