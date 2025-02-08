Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WP: кандидат в главы ФБР Патель получил $25 000 от режиссера из России

Ведомости

Кандидат от президента США на пост главы ФБР Каш Патель в прошлом году получил $25 000 от компании из Лос-Анджелеса, которой руководит кинорежиссер Игорь Лопатенок – уроженец Украины с российским и американским гражданством. Об этом со ссылкой на документы сообщила газета The Washington Post (WP).

«Документы <...> показывают, что Патель получил деньги от Global Tree Pictures, компании из Лос-Анджелеса, которой руководит Игорь Лопатенок, кинорежиссер, среди предыдущих проектов которого – пророссийская кампания влияния, на которую выделялись деньги из фонда, созданного президентом России Владимиром Путиным», – говорится в материале.

Согласно финансовой декларации, которую Патель подал в рамках процесса выдвижения его кандидатуры, и другим документам, он занимался разработкой программ, пропагандирующих теории заговора о «глубинном государстве» и «антизападные взгляды», пишет WP. По информации газеты, $25 000 он получил за участие в документальном фильме Лопатенка, где Патель и сотрудники первой администрации президента США Дональда Трампа показаны жертвами заговора, который «разрушил жизни» тех, кто поддерживал политика при попытке «отстранить демократически избранного президента от должности». 

Шестисерийный фильм под названием «Вся президентская рать: Заговор против Трампа» вышел в эфир в ноябре на онлайн-канале журналиста Такера Карлсона. В сериале Патель поклялся «закрыть здание штаб-квартиры ФБР и открыть его как музей для «глубинного государства»», указывает WP. Отмечается, что полученный Пателем платеж указан как «гонорар» в отчете о раскрытии финансовой информации, который был представлен в министерство финансов США.

Лопатенок переехал из России в Лос-Анджелес в 2008 г., а с 2012 по 2014 гг. режиссер как минимум трижды бывал в Москве, говорится в статье. Он публично критиковал протесты 2014 г. в Киеве, следует из его публикаций в соцсетях. В октябре того же года Лопатенок выпустил фильм «Резня на Майдане».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных