Трамп не будет депортировать принца Гарри

В ноябре 2024 г. издание Daily Mail со ссылкой на источники писало, что принца Гарри могут выслать из США по распоряжению победившего на выборах Трампа. По данным газеты, предполагаемая депортация обусловлена высказываниями Трампа о фальсификации информации в визовой анкете принца Гарри, который, как утверждает издание, живет в Калифорнии с 2020 г.