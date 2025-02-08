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Трамп не будет депортировать принца Гарри

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не планирует депортировать принца Гарри из США. Об этом пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на заявление главы государства.

«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна», – сказал он.

По версии американского президента, «бедного Гарри водят за нос», подразумевая его жену Меган Маркл. NYP отмечает, что бывшая американская актриса Маркл является «либерально настроенной» и выражает неодобрение Трампу вместе со своим супругом Гарри.

«В том числе однажды герцогиня назвала президента “сеющим распри” и “женоненавистником”», – следует из материала.

В ноябре 2024 г. издание Daily Mail со ссылкой на источники писало, что принца Гарри могут выслать из США по распоряжению победившего на выборах Трампа. По данным газеты, предполагаемая депортация обусловлена высказываниями Трампа о фальсификации информации в визовой анкете принца Гарри, который, как утверждает издание, живет в Калифорнии с 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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