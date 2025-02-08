Трамп не будет депортировать принца Гарри
Президент США Дональд Трамп не планирует депортировать принца Гарри из США. Об этом пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на заявление главы государства.
«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна», – сказал он.
По версии американского президента, «бедного Гарри водят за нос», подразумевая его жену Меган Маркл. NYP отмечает, что бывшая американская актриса Маркл является «либерально настроенной» и выражает неодобрение Трампу вместе со своим супругом Гарри.
«В том числе однажды герцогиня назвала президента “сеющим распри” и “женоненавистником”», – следует из материала.
В ноябре 2024 г. издание Daily Mail со ссылкой на источники писало, что принца Гарри могут выслать из США по распоряжению победившего на выборах Трампа. По данным газеты, предполагаемая депортация обусловлена высказываниями Трампа о фальсификации информации в визовой анкете принца Гарри, который, как утверждает издание, живет в Калифорнии с 2020 г.