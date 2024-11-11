После победы Трампа принца Гарри могут депортировать из США
Принца Гарри могут выслать из США по распоряжению победившего на выборах Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источники.
По данным газеты, предполагаемая депортация обусловлена высказываниями Трампа о фальсификации информации в визовой анкете принца Гарри, который, как утверждает издание, живет в Калифорнии с 2020 г.
Ранее министерство внутренней безопасности не могло раскрыть иммиграционные данные принца, так как «ему не было разрешено ознакомиться с частными заявлениями, поданными судье администрацией Байдена», пишет Daily Mail.
В 2020 г. Букингемский дворец объявил, что договорился с герцогом и герцогиней Сассекскими об условиях, на которых они отказываются от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл, лишатся титулов «королевское высочество» и начнут самостоятельную жизнь.