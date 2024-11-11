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После победы Трампа принца Гарри могут депортировать из США

Ведомости

Принца Гарри могут выслать из США по распоряжению победившего на выборах Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, предполагаемая депортация обусловлена высказываниями Трампа о фальсификации информации в визовой анкете принца Гарри, который, как утверждает издание, живет в Калифорнии с 2020 г.

Ранее министерство внутренней безопасности не могло раскрыть иммиграционные данные принца, так как «ему не было разрешено ознакомиться с частными заявлениями, поданными судье администрацией Байдена», пишет Daily Mail.

В 2020 г. Букингемский дворец объявил, что договорился с герцогом и герцогиней Сассекскими об условиях, на которых они отказываются от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл, лишатся титулов «королевское высочество» и начнут самостоятельную жизнь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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