После победы Трампа принца Гарри могут депортировать из США

В 2020 г. Букингемский дворец объявил, что договорился с герцогом и герцогиней Сассекскими об условиях, на которых они отказываются от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл, лишатся титулов «королевское высочество» и начнут самостоятельную жизнь.