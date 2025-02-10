В РФ изменят десятки законов для борьбы с киберпреступниками

В частности, в документах говорится о запрете на использование иностранных мессенджеров для служебных коммуникаций или общения с гражданами и клиентами для сотрудников госорганов, Банка России, кредитных организаций, операторов связи, владельцев соцсетей, а также агрегаторов товаров и услуг и сервисов размещения объявлений. За составление списка таких зарубежных мессенджеров будет ответственен Роскомнадзор. При этом работники этих организаций смогут применять российские мессенджеры для служебного общения только после подтверждения своей личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Кроме того, предложенные меры обязывают владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с числом пользователей из России свыше 200 000 проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто хочет разместить объявления о продаже товаров или услуг.