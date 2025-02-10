В РФ изменят десятки законов для борьбы с киберпреступниками
По словам зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко, кабмин «детально проанализировал наиболее распространенные мошеннические схемы». В их числе – обман граждан посредством звонков и сообщений, а также взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта.
«На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз», – сообщил вице-премьер, добавив, что россияне получат доступ к набору инструментов, который поможет им защитить себя от телефонного и интернет-мошенничества.
В частности, в документах говорится о запрете на использование иностранных мессенджеров для служебных коммуникаций или общения с гражданами и клиентами для сотрудников госорганов, Банка России, кредитных организаций, операторов связи, владельцев соцсетей, а также агрегаторов товаров и услуг и сервисов размещения объявлений. За составление списка таких зарубежных мессенджеров будет ответственен Роскомнадзор. При этом работники этих организаций смогут применять российские мессенджеры для служебного общения только после подтверждения своей личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Кроме того, предложенные меры обязывают владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с числом пользователей из России свыше 200 000 проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто хочет разместить объявления о продаже товаров или услуг.
В числе других мер указаны также обязательная маркировка звонков от организаций, вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС; предоставление права абонентам сотовых операторов на отказ от рекламных и спам-рассылок и звонков; биометрическая идентификация для оформления выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов и др.
Представитель Минцифры сообщил РБК, что, предположительно, меры будут введены в 2025–2026 гг. По словам источника агентства, профильная комиссия может рассмотреть пакет 10 февраля.
8 февраля президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ФСБ и МВД России разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях. Исполнить поручение главы государства необходимо до 1 июля 2025 г.
В декабре 2024 г. ТАСС писал, что за 10 месяцев прошлого года кибермошенники похитили у граждан РФ более 158 млрд руб. Отмечалось, что за последние шесть лет количество преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий выросло в четыре раза – с 174 700 в 2018 г. до 677 000 в 2023 г. Сейчас 80% хищений средств в России происходит дистанционно, причем ежегодно суммы растут. В 2022 г. у россиян украли 91 млрд руб., в 2023 г. – 156 млрд руб.