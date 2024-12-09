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Кибермошенники похитили у россиян более 158 млрд рублей за 10 месяцев 2024 года

Ведомости

Кибермошенники за 10 месяцев 2024 г. похитили у россиян более 158 млрд руб. Об этом сообщается в сопроводительных документах к пакету правительственных законопроектов, которые есть в распоряжении ТАСС.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности 9 декабря рассмотрит пакет законопроектов, который позволит правоохранителям без суда блокировать на 10 дней подозрительные счета. Речь идет о средствах, похожих на похищенные у граждан, или о счетах, которые могли использоваться для преступления. Приостанавливать операции смогут следователи и дознаватели с согласия руководства и в случаях, не терпящих отлагательства. За время блокировки правоохранители должны направить в суд ходатайство о наложении ареста на имущество.

Кабмин считает важным такое решение c учетом роста киберпреступности. За последние шесть лет число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выросло в четыре раза – с 174 700 в 2018 г. до 677 000 в 2023 г. Сейчас 80% хищений средств в России происходит дистанционно, причем ежегодно суммы растут. В 2022 г. у россиян украли 91 млрд руб., в 2023 г. – 156 млрд руб.

5 декабря руководитель технико-криминалистического управления главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Иван Стрельцов сообщил, что общий ущерб от деятельности мошенников по итогам девяти месяцев достиг 150 млрд руб., среди которых 15 млрд руб. пришлось на операции без согласия клиента.

Среди преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий ежегодно преобладает мошенничество: за девять месяцев текущего года ведомство зарегистрировало 353 000 таких случаев, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (281 000). Среди всех мошеннических действий в 2024 г. 77 000 случаев пришлось на кражи с банковского счета, в 2023 г. такого рода операций было в 1,5 раза больше – 119 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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