Кибермошенники похитили у россиян более 158 млрд рублей за 10 месяцев 2024 года
Кибермошенники за 10 месяцев 2024 г. похитили у россиян более 158 млрд руб. Об этом сообщается в сопроводительных документах к пакету правительственных законопроектов, которые есть в распоряжении ТАСС.
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности 9 декабря рассмотрит пакет законопроектов, который позволит правоохранителям без суда блокировать на 10 дней подозрительные счета. Речь идет о средствах, похожих на похищенные у граждан, или о счетах, которые могли использоваться для преступления. Приостанавливать операции смогут следователи и дознаватели с согласия руководства и в случаях, не терпящих отлагательства. За время блокировки правоохранители должны направить в суд ходатайство о наложении ареста на имущество.
Кабмин считает важным такое решение c учетом роста киберпреступности. За последние шесть лет число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выросло в четыре раза – с 174 700 в 2018 г. до 677 000 в 2023 г. Сейчас 80% хищений средств в России происходит дистанционно, причем ежегодно суммы растут. В 2022 г. у россиян украли 91 млрд руб., в 2023 г. – 156 млрд руб.
5 декабря руководитель технико-криминалистического управления главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Иван Стрельцов сообщил, что общий ущерб от деятельности мошенников по итогам девяти месяцев достиг 150 млрд руб., среди которых 15 млрд руб. пришлось на операции без согласия клиента.
Среди преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий ежегодно преобладает мошенничество: за девять месяцев текущего года ведомство зарегистрировало 353 000 таких случаев, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (281 000). Среди всех мошеннических действий в 2024 г. 77 000 случаев пришлось на кражи с банковского счета, в 2023 г. такого рода операций было в 1,5 раза больше – 119 000.