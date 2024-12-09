Кибермошенники похитили у россиян более 158 млрд рублей за 10 месяцев 2024 года

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности 9 декабря рассмотрит пакет законопроектов, который позволит правоохранителям без суда блокировать на 10 дней подозрительные счета. Речь идет о средствах, похожих на похищенные у граждан, или о счетах, которые могли использоваться для преступления. Приостанавливать операции смогут следователи и дознаватели с согласия руководства и в случаях, не терпящих отлагательства. За время блокировки правоохранители должны направить в суд ходатайство о наложении ареста на имущество.