ГД до конца февраля рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией о безопасности

Законопроект внес в Госдуму 5 февраля президент РФ Владимир Путин. А сам договор о взаимных гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией был подписан в декабре 2024 г. в Минске. В соответствии с документом, государства – участники будут рассматривать вооруженное нападение на члена Союзного государства как агрессию против всего объединения. Россия и Белоруссия также имеют право использовать российское ядерное оружие, если одна из стран – участниц подвергнется нападению с применением обычного вооружения, которое будет представлять угрозу суверенитету или территориальной целостности государств.