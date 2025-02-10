ГД до конца февраля рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией о безопасности
Госдума рассмотрит в приоритетном порядке до конца февраля ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности. Об этом по итогам заседания совета Думы рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он подчеркнул важность обеспечения безопасности государств в условиях текущих вызовов и угроз.
«Важно сделать все для защиты суверенитета России и Беларуси, – пояснил Володин. – Это залог успешного развития наших стран и благополучия граждан».
Законопроект внес в Госдуму 5 февраля президент РФ Владимир Путин. А сам договор о взаимных гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией был подписан в декабре 2024 г. в Минске. В соответствии с документом, государства – участники будут рассматривать вооруженное нападение на члена Союзного государства как агрессию против всего объединения. Россия и Белоруссия также имеют право использовать российское ядерное оружие, если одна из стран – участниц подвергнется нападению с применением обычного вооружения, которое будет представлять угрозу суверенитету или территориальной целостности государств.