Финский МИД вызвал российского посла из-за инцидента с российским самолетом
МИД Финляндии вызвал посла России в Хельсинки Павла Кузнецова для выяснения обстоятельств приписываемого России нарушения воздушного пространства. Соответствующее сообщение финское ведомство опубликовало на своей странице в X.
Как отмечает финское издание Yle, ранее местное минобороны сообщало, что российский государственный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе. Предполагаемое нарушение произошло 7 февраля около 17:15 по Хельсинки (16:35 мск) к западу от города Ханко. Предполагается, что российский самолет якобы находился в воздушном пространстве Финляндии несколько минут.
Министр обороны Антти Хяккянен в тот же день заявил, что предполагаемое территориальное нарушение воспринимается серьезно с финской стороны. Пограничная служба расследует инцидент.
8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой из-за присутствия «угрозы» с восточной стороны. Он назвал «теневой флот России» проблемой в Балтийском море, рассказав, что в ЕС и НАТО ищут пути противодействия ему.
В декабре 2024 г. Орпо делал похожее заявление относительно открытия границ с Россией. Тогда премьер говорил о том, что открыть границу невозможно до тех пор, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов.