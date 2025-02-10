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Финский МИД вызвал российского посла из-за инцидента с российским самолетом

Ведомости

МИД Финляндии вызвал посла России в Хельсинки Павла Кузнецова для выяснения обстоятельств приписываемого России нарушения воздушного пространства. Соответствующее сообщение финское ведомство опубликовало на своей странице в X.

Как отмечает финское издание Yle, ранее местное минобороны сообщало, что российский государственный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе. Предполагаемое нарушение произошло 7 февраля около 17:15 по Хельсинки (16:35 мск) к западу от города Ханко. Предполагается, что российский самолет якобы находился в воздушном пространстве Финляндии несколько минут.

Министр обороны Антти Хяккянен в тот же день заявил, что предполагаемое территориальное нарушение воспринимается серьезно с финской стороны. Пограничная служба расследует инцидент.

8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой из-за присутствия «угрозы» с восточной стороны. Он назвал «теневой флот России» проблемой в Балтийском море, рассказав, что в ЕС и НАТО ищут пути противодействия ему.

В декабре 2024 г. Орпо делал похожее заявление относительно открытия границ с Россией. Тогда премьер говорил о том, что открыть границу невозможно до тех пор, пока не будет найден способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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