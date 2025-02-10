Трамп опубликовал заявление Путина о европейцах у «ноги хозяина»

Соответствующее заявление Путин сделал 2 февраля. По его словам, между политиками Европы и Трампом идет «политическая возня», со времен экс-президента США Джо Байдена ничего не изменилось. По его словам, европейцы «с удовольствием» выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене, а Трамп им «просто не нравится». Российский президент добавил, что у избранного главы американского государства другие представления о «том, что такое хорошо, что такое плохо», в том числе это касается гендерной политики.