Трамп опубликовал заявление Путина о европейцах у «ноги хозяина»
Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth репостнул заметку CNBC с отрывком интервью президента России Владимира Путина журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, в котором он заявляет, что американский лидер «быстро наведет порядок», и европейцы «встанут у ноги хозяина». Сам Трамп выложил отрывок без комментариев.
Соответствующее заявление Путин сделал 2 февраля. По его словам, между политиками Европы и Трампом идет «политическая возня», со времен экс-президента США Джо Байдена ничего не изменилось. По его словам, европейцы «с удовольствием» выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене, а Трамп им «просто не нравится». Российский президент добавил, что у избранного главы американского государства другие представления о «том, что такое хорошо, что такое плохо», в том числе это касается гендерной политики.
«Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет порядок довольно быстро и все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро, все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком – все это встанет на свои места», – сказал Путин. Эту же фразу, которую CNBC вынесло в заголовок, агентство опубликовало 3 февраля.