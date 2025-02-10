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Трамп опубликовал заявление Путина о европейцах у «ноги хозяина»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth репостнул заметку CNBC с отрывком интервью президента России Владимира Путина журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, в котором он заявляет, что американский лидер «быстро наведет порядок», и европейцы «встанут у ноги хозяина». Сам Трамп выложил отрывок без комментариев.

Соответствующее заявление Путин сделал 2 февраля. По его словам, между политиками Европы и Трампом идет «политическая возня», со времен экс-президента США Джо Байдена ничего не изменилось. По его словам, европейцы «с удовольствием» выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене, а Трамп им «просто не нравится». Российский президент добавил, что у избранного главы американского государства другие представления о «том, что такое хорошо, что такое плохо», в том числе это касается гендерной политики.

«Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет порядок довольно быстро и все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро, все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком – все это встанет на свои места», – сказал Путин. Эту же фразу, которую CNBC вынесло в заголовок, агентство опубликовало 3 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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