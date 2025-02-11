ФСБ: в России предотвратили 23 теракта с начала 2025 года
По его словам, власти Украины наращивают интенсивность терактов и диверсий. Продолжаются попытки наносить удары вглубь российской территории с помощью оружия и беспилотников, поставляемых Западом. Первоочередными целями ударов являются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов.
С начала 2025 г. также ликвидированы 11 схронов с оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, пресечена террористическая деятельность 224 лиц, 97 боевиков и более 100 пособников.
10 февраля прокуратура передала в суд уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. По версии следствия, в феврале 2022 г. житель Украины собрал группу для совершения теракта в республике. Сначала двое фигурантов следили за маршрутами передвижения машины Аксенова, разрабатывая детали покушения. Позже к группе приссоединился мужчина, который хранил составляющие, необходимые для изготовления самодельной бомбы.
По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник привезли из Запорожской области, а потом спрятали в гараже в Симферополе. Совершить запланированный теракт фигуранты не смогли, поскольку в феврале 2024 г. были задержаны. На скамье подсудимых окажутся Владимир Ананьев, Владимир Боднарь и Оксана Шевченко. Они ответят по двум статьям – «приготовление к террористическому акту» и «незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств».