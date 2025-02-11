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ФСБ: в России предотвратили 23 теракта с начала 2025 года

Ведомости

С начала этого года в России было предотвращено 23 теракта. Об этом сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников по итогам заседания комитета, передает «Интерфакс».

По его словам, власти Украины наращивают интенсивность терактов и диверсий. Продолжаются попытки наносить удары вглубь российской территории с помощью оружия и беспилотников, поставляемых Западом. Первоочередными целями ударов являются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов.

С начала 2025 г. также ликвидированы 11 схронов с оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, пресечена террористическая деятельность 224 лиц, 97 боевиков и более 100 пособников.

10 февраля прокуратура передала в суд уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. По версии следствия, в феврале 2022 г. житель Украины собрал группу для совершения теракта в республике. Сначала двое фигурантов следили за маршрутами передвижения машины Аксенова, разрабатывая детали покушения. Позже к группе приссоединился мужчина, который хранил составляющие, необходимые для изготовления самодельной бомбы.

По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник привезли из Запорожской области, а потом спрятали в гараже в Симферополе. Совершить запланированный теракт фигуранты не смогли, поскольку в феврале 2024 г. были задержаны. На скамье подсудимых окажутся Владимир Ананьев, Владимир Боднарь и Оксана Шевченко. Они ответят по двум статьям – «приготовление к террористическому акту» и «незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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