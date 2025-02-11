ФСБ: в России предотвратили 23 теракта с начала 2025 года

По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник привезли из Запорожской области, а потом спрятали в гараже в Симферополе. Совершить запланированный теракт фигуранты не смогли, поскольку в феврале 2024 г. были задержаны. На скамье подсудимых окажутся Владимир Ананьев, Владимир Боднарь и Оксана Шевченко. Они ответят по двум статьям – «приготовление к террористическому акту» и «незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств».