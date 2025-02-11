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В Думу внесен обновленный проект об уголовном преследовании за границей

Ведомости

В Госдуму повторно внесен законопроект, предлагающий изменения в ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Согласно изменениям, Генпрокуратура сможет направлять запросы об уголовном преследовании в иностранные государства не только в отношении иностранцев, но и граждан России. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе.

Документ подготовила группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой и главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. По словам Пискарева, предыдущая версия была отозвана авторами накануне, 10 февраля, из-за необходимости внесения технических правок в текст проекта закона.

Инициатива направлена на упрощение передачи материалов уголовных дел в иностранные юрисдикции в случае, если обвиняемый находится за границей и его экстрадиция невозможна. Как подчеркивают авторы в пояснительной записке, в настоящее время в отношении граждан России за рубеж могут передаваться копии материалов уголовных дел, чего для многих стран недостаточно.

Также авторы полагают, что во многих случаях заочное осуждение «не является целесообразным», в частности, по следующим причинам:

  • течение срока давности исполнения обвинительного приговора суда;

  • невозможность приведения в исполнение приговора за рубежом;

  • невозможность организации уголовного преследования за рубежом по уголовному делу с уже постановленным приговором.

По мнению депутатов, принятие изменений поможет устранить правовые пробелы и обеспечит «неотвратимость ответственности» для лиц, скрывающихся за рубежом. В документе также отмечается, что реализация поправок не потребует дополнительных затрат из бюджета.

11 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на Яровую и Пискарева написал, что депутаты предложили ужесточить уголовные статьи о дискредитации армии, призывам к санкциям и содействии в исполнении санкций. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Но его еще не внесли, и содержание известно только в пересказе авторов. По их задумке, во все три статьи планируют добавить новый состав – совершение преступления «из корыстных побуждений или по найму». Под эти формулировки могут подходить журналисты, правозащитники, адвокаты и ученые, публично выступающие на политические темы, отметили опрошенные газетой эксперты. Также предусматривается возможность конфискации имущества, полученного в результате совершения этих преступлений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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