В Думу внесен обновленный проект об уголовном преследовании за границей
В Госдуму повторно внесен законопроект, предлагающий изменения в ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Согласно изменениям, Генпрокуратура сможет направлять запросы об уголовном преследовании в иностранные государства не только в отношении иностранцев, но и граждан России. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе.
Документ подготовила группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой и главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. По словам Пискарева, предыдущая версия была отозвана авторами накануне, 10 февраля, из-за необходимости внесения технических правок в текст проекта закона.
Инициатива направлена на упрощение передачи материалов уголовных дел в иностранные юрисдикции в случае, если обвиняемый находится за границей и его экстрадиция невозможна. Как подчеркивают авторы в пояснительной записке, в настоящее время в отношении граждан России за рубеж могут передаваться копии материалов уголовных дел, чего для многих стран недостаточно.
Также авторы полагают, что во многих случаях заочное осуждение «не является целесообразным», в частности, по следующим причинам:
течение срока давности исполнения обвинительного приговора суда;
невозможность приведения в исполнение приговора за рубежом;
невозможность организации уголовного преследования за рубежом по уголовному делу с уже постановленным приговором.
По мнению депутатов, принятие изменений поможет устранить правовые пробелы и обеспечит «неотвратимость ответственности» для лиц, скрывающихся за рубежом. В документе также отмечается, что реализация поправок не потребует дополнительных затрат из бюджета.
11 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на Яровую и Пискарева написал, что депутаты предложили ужесточить уголовные статьи о дискредитации армии, призывам к санкциям и содействии в исполнении санкций. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Но его еще не внесли, и содержание известно только в пересказе авторов. По их задумке, во все три статьи планируют добавить новый состав – совершение преступления «из корыстных побуждений или по найму». Под эти формулировки могут подходить журналисты, правозащитники, адвокаты и ученые, публично выступающие на политические темы, отметили опрошенные газетой эксперты. Также предусматривается возможность конфискации имущества, полученного в результате совершения этих преступлений.