В Думу внесен обновленный проект об уголовном преследовании за границей

11 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на Яровую и Пискарева написал, что депутаты предложили ужесточить уголовные статьи о дискредитации армии, призывам к санкциям и содействии в исполнении санкций. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Но его еще не внесли, и содержание известно только в пересказе авторов. По их задумке, во все три статьи планируют добавить новый состав – совершение преступления «из корыстных побуждений или по найму». Под эти формулировки могут подходить журналисты, правозащитники, адвокаты и ученые, публично выступающие на политические темы, отметили опрошенные газетой эксперты. Также предусматривается возможность конфискации имущества, полученного в результате совершения этих преступлений.