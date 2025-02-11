Турция собирается снять ограничения на экспорт товаров из Сирии
Турция планирует снять ограничения на экспорт сирийских товаров. Об этом сообщил директор по связям Главного управления сухопутных и морских портов Сирии Мазен Алуш в интервью Sana.
Кроме того, Турция будет открыта для возобновления товарного транзита в зарубежные страны. Алуш поблагодарил турецкого министра торговли Омера Болата за решение об отмене ограничений и выразил надежду, что страны смогут укрепить экономическое сотрудничество.
4 февраля после переговоров в Анкаре с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна окажет поддержку арабской республике в ее восстановлении. Эрдоган выразил уверенность, что Турция сможет помочь в восстановлении сирийских городов, а ускорение восстановления экономики будет способствовать добровольному возвращению сирийских беженцев. Он также призвал арабский и исламский мир оказать финансовую и моральную поддержку новой администрации Сирии.
Во время переговоров лидеры Турции и Сирии обсудили совместные шаги по установлению безопасности и экономической стабильности. Эрдоган назвал визит аш-Шараа историческим шагом на пути к началу периода прочной дружбы и сотрудничества между странами.
Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства 8 декабря 2024 г. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мухаммед аль-Башир, известный как аш-Шараа. Он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.