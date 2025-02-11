Турция собирается снять ограничения на экспорт товаров из Сирии

4 февраля после переговоров в Анкаре с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна окажет поддержку арабской республике в ее восстановлении. Эрдоган выразил уверенность, что Турция сможет помочь в восстановлении сирийских городов, а ускорение восстановления экономики будет способствовать добровольному возвращению сирийских беженцев. Он также призвал арабский и исламский мир оказать финансовую и моральную поддержку новой администрации Сирии.