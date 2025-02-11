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Турция собирается снять ограничения на экспорт товаров из Сирии

Ведомости

Турция планирует снять ограничения на экспорт сирийских товаров. Об этом сообщил директор по связям Главного управления сухопутных и морских портов Сирии Мазен Алуш в интервью Sana.

Кроме того, Турция будет открыта для возобновления товарного транзита в зарубежные страны. Алуш поблагодарил турецкого министра торговли Омера Болата за решение об отмене ограничений и выразил надежду, что страны смогут укрепить экономическое сотрудничество.

4 февраля после переговоров в Анкаре с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна окажет поддержку арабской республике в ее восстановлении. Эрдоган выразил уверенность, что Турция сможет помочь в восстановлении сирийских городов, а ускорение восстановления экономики будет способствовать добровольному возвращению сирийских беженцев. Он также призвал арабский и исламский мир оказать финансовую и моральную поддержку новой администрации Сирии.

Во время переговоров лидеры Турции и Сирии обсудили совместные шаги по установлению безопасности и экономической стабильности. Эрдоган назвал визит аш-Шараа историческим шагом на пути к началу периода прочной дружбы и сотрудничества между странами.

Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства 8 декабря 2024 г. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мухаммед аль-Башир, известный как аш-Шараа. Он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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