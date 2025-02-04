Турция поможет Сирии в восстановлении
Турция окажет поддержку Сирии в ее восстановлении, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа в Анкаре, передает агентство Anadolu.
«Мы не оставили наших братьев одних в самых безнадежных и трудных условиях и будем продолжать поддерживать их в этот новый период», – заявил Эрдоган.
Эрдоган уверен, что Турция сможет помочь в восстановлении сирийских городов, а также, по его мнению, ускорение восстановления экономики будет способствовать добровольному возвращению сирийских беженцев. Эрдоган также призвал арабский и исламский мир оказать финансовую и моральную поддержку новой администрации Сирии.
В ходе переговоров лидеры стран обсудили совместные шаги по установлению безопасности и экономической стабильности. Эрдоган также назвал визит аш-Шараа «историческим» шагом на пути к началу периода «прочной дружбы и сотрудничества» между двумя странами.
Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мухаммед аль-Башир, известный сейчас как Ахмед аш-Шараа. Он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.