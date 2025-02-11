Правительство выделит почти 50 млн рублей на госпиталь РКК в Эфиопии
Правительство России выделит Минздраву в текущем году 49,8 млн руб. на закупку оборудования для госпиталя Российского Красного Креста в Эфиопии, столице Аддис-Абебе, следует из соответствующего постановления кабмина. Ряду ведомств также поручено исполнить поставки.
В частности, Минздрав должен закупить оборудование, Минфин – обеспечить финансирование, а Федеральная таможенная служба (ФТС) должна будет проконтролировать, чтобы таможенные сборы не взымались. Российский МИД также должен будет содействовать доставке груза. В списке необходимого оборудования числятся: дефибриллятор, биохимические автоматические анализаторы, автоклав и пр.
20 января сообщалось, что в РКК определили местонахождение 1419 пропавших жителей Курской области – среди них 1098 гражданских лиц и 321 военный. Всего РКК принял 7061 обращение. Организации поступило 11 435 звонков для уточнения данных по обращениям и для получения психологической поддержки. Среди разыскиваемых людей 64,12% составляют жители Суджанского района, 10,96% – граждане, проживавшие в Кореневском районе, 8,33% – жители Глушковского района. Еще 16,59% пропавших человек проживали в других районах.
16 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом и представителями Международного комитета Красного Креста розыск без вести пропавших жителей Курской области. В повестке дня также были гуманитарные вопросы, в том числе передача гумпомощи, воссоединение семей, посещение пленных и обеспечение достойных условий их содержания.