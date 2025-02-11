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Правительство выделит почти 50 млн рублей на госпиталь РКК в Эфиопии

Ведомости

Правительство России выделит Минздраву в текущем году 49,8 млн руб. на закупку оборудования для госпиталя Российского Красного Креста в Эфиопии, столице Аддис-Абебе, следует из соответствующего постановления кабмина. Ряду ведомств также поручено исполнить поставки.

В частности, Минздрав должен закупить оборудование, Минфин – обеспечить финансирование, а Федеральная таможенная служба (ФТС) должна будет проконтролировать, чтобы таможенные сборы не взымались. Российский МИД также должен будет содействовать доставке груза. В списке необходимого оборудования числятся: дефибриллятор, биохимические автоматические анализаторы, автоклав и пр.

20 января сообщалось, что в РКК определили местонахождение 1419 пропавших жителей Курской области – среди них 1098 гражданских лиц и 321 военный. Всего РКК принял 7061 обращение. Организации поступило 11 435 звонков для уточнения данных по обращениям и для получения психологической поддержки. Среди разыскиваемых людей 64,12% составляют жители Суджанского района, 10,96% – граждане, проживавшие в Кореневском районе, 8,33% – жители Глушковского района. Еще 16,59% пропавших человек проживали в других районах.

16 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом и представителями Международного комитета Красного Креста розыск без вести пропавших жителей Курской области. В повестке дня также были гуманитарные вопросы, в том числе передача гумпомощи, воссоединение семей, посещение пленных и обеспечение достойных условий их содержания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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