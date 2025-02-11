Правительство выделит почти 50 млн рублей на госпиталь РКК в Эфиопии

20 января сообщалось, что в РКК определили местонахождение 1419 пропавших жителей Курской области – среди них 1098 гражданских лиц и 321 военный. Всего РКК принял 7061 обращение. Организации поступило 11 435 звонков для уточнения данных по обращениям и для получения психологической поддержки. Среди разыскиваемых людей 64,12% составляют жители Суджанского района, 10,96% – граждане, проживавшие в Кореневском районе, 8,33% – жители Глушковского района. Еще 16,59% пропавших человек проживали в других районах.