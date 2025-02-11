В «Хамасе» ответили на призывы Трампа и Нетаньяху возобновить возврат заложников
«Хамас» не освободит заложников, несмотря на угрозы со стороны руководителей Израиля и США до тех пор, пока еврейское государство не начнет выполнять условие о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал агентству DPA представитель радикальной палестинской группировки Сами Абу Зухри.
«Язык угроз осложняет ситуацию и неуместен», – говорится в заявлении «Хамаса» (цитата по телеканалу Al Arabiya).
Соблюдение условий соглашения о прекращении огня, заключенного три недели назад, является единственным способом обеспечить освобождение заложников, отметил представитель группировки.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 42 000 человек, утверждает минздрав Палестины.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
10 февраля «Хамас» отложила запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за якобы нарушения Израилем соглашения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил группировке возобновлением боевых действий в анклаве в случае, если она не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках соглашения о перемирии, к 15 февраля. Президент США Дональд Трамп также заявил, что без возвращения пленников соглашение нужно отменять, и пригрозил группировке «адом».