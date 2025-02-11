В «Хамасе» ответили на призывы Трампа и Нетаньяху возобновить возврат заложников

10 февраля «Хамас» отложила запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за якобы нарушения Израилем соглашения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил группировке возобновлением боевых действий в анклаве в случае, если она не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках соглашения о перемирии, к 15 февраля. Президент США Дональд Трамп также заявил, что без возвращения пленников соглашение нужно отменять, и пригрозил группировке «адом».