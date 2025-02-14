Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Попытка Зеленского выступить на саммите в Эфиопии вызвала протесты участников

Ведомости

Возможность президента Украины Владимира Зеленского дистанционно выступить на саммите Африканского союза (АС), который открывается 15 февраля в Эфиопии, вызвала протесты среди участников, сообщает радиостанция RFI со ссылкой сообщения делегатов саммита.

Радиостанция подчеркивает, что Зеленский стремится добиться расположения лидеров стран Африки, чтобы создать противовес влиянию России на континенте. По данным RFI, это не первая попытка украинского президента попасть на саммит. За последние три года он активно стремится укрепить дипломатические связи с государствами континента, чтобы добиться допуска на мероприятие.

Среди тех, кто был против участия Зеленского, президент Анголы Жоау Лоуренсу. По итогам саммита он должен занять должность председателя АС на ротационной основе.

Радиостанция приводит слова Лоуренсу о том, что начинать саммит со слов Зеленского – невообразимо.

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность личной встречи.

После разговора с Путиным Трамп провел беседу с Зеленским. Он рассказал, что обсудил с президентом Украины предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных