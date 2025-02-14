Попытка Зеленского выступить на саммите в Эфиопии вызвала протесты участников

Радиостанция подчеркивает, что Зеленский стремится добиться расположения лидеров стран Африки, чтобы создать противовес влиянию России на континенте. По данным RFI, это не первая попытка украинского президента попасть на саммит. За последние три года он активно стремится укрепить дипломатические связи с государствами континента, чтобы добиться допуска на мероприятие.