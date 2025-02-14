Попытка Зеленского выступить на саммите в Эфиопии вызвала протесты участников
Возможность президента Украины Владимира Зеленского дистанционно выступить на саммите Африканского союза (АС), который открывается 15 февраля в Эфиопии, вызвала протесты среди участников, сообщает радиостанция RFI со ссылкой сообщения делегатов саммита.
Радиостанция подчеркивает, что Зеленский стремится добиться расположения лидеров стран Африки, чтобы создать противовес влиянию России на континенте. По данным RFI, это не первая попытка украинского президента попасть на саммит. За последние три года он активно стремится укрепить дипломатические связи с государствами континента, чтобы добиться допуска на мероприятие.
Среди тех, кто был против участия Зеленского, президент Анголы Жоау Лоуренсу. По итогам саммита он должен занять должность председателя АС на ротационной основе.
Радиостанция приводит слова Лоуренсу о том, что начинать саммит со слов Зеленского – невообразимо.
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность личной встречи.
После разговора с Путиным Трамп провел беседу с Зеленским. Он рассказал, что обсудил с президентом Украины предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.