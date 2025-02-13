США призвали реалистично оценивать ситуацию на земле при обсуждении Украины

«Все это означает, что именно президент Трамп ведет эти переговоры. Все варианты рассматриваются в его переговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Что он решит принять или отклонить – это прерогатива лидера свободного мира, президента Трампа. Поэтому я не буду здесь заявлять, что он сделает или не сделает, какие уступки будут или не будут предложены», – сказал он.