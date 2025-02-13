США призвали реалистично оценивать ситуацию на земле при обсуждении Украины

США призвали реалистично оценивать ситуацию на земле при обсуждении УкраиныХегсет также подчеркнул невозможность присоединения Киева к НАТО и возвращения к старым границам
Президент США Дональд Трамп будет вести переговоры по Украине как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после встречи с министрами обороны альянса.
Усилия по урегулированию украинского конфликта
Хегсет сообщил, что проинформировал союзников о главном приоритете Трампа – дипломатическом и мирном завершении конфликта на Украине как можно скорее, и таким образом, чтобы был установлен прочный и долгосрочный мир.
«Министерство обороны США полностью поддерживает усилия администрации Трампа, и мы рассчитываем на союзников, которые должны активно участвовать в обеспечении безопасности Украины, увеличивая свой вклад и беря на себя большую ответственность за будущую поддержку Украины», – сказал он.
На вопрос журналистов, какие уступки должна сделать Москва, Хегсет заявил, что он отвергает аргументы о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Путина.
Глава Пентагона также отверг любые утверждения о том, что Вашингтон ведет переговоры с позиции слабости.
«Когда речь заходит о том, что можно дать или взять, что включено или исключено из переговоров, у нас есть идеальный переговорщик, ведущий процесс с позиции силы. Никто не получит всего, чего хочет», – сказал он.
Комментируя свое заявление о том, что членство Украины в НАТО не является реалистичным исходом переговоров, Хегсет подчеркнул, что это отражает позицию главы Белого дома.
«Все это означает, что именно президент Трамп ведет эти переговоры. Все варианты рассматриваются в его переговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Что он решит принять или отклонить – это прерогатива лидера свободного мира, президента Трампа. Поэтому я не буду здесь заявлять, что он сделает или не сделает, какие уступки будут или не будут предложены», – сказал он.
Хегсет отметил, что важно реалистично оценивать текущую ситуацию.
«Например, что границы [Украины] не вернутся к состоянию 2014 г., – это не уступка Путину, а осознание жестких фактов на земле», – сказал он. – Достигнутое мирное соглашение потребует компромиссов, которые никому не понравятся. Но моя роль как министра обороны – не определять рамки этих переговоров, а поддерживать президента США, который ведет одни из самых сложных и значимых переговоров в мире».
24 января президент Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. 4 февраля Зеленский также рассказал о готовности к переговорам с российским лидером, если не будет иных вариантов. Вместе с тем на Украине продолжает действовать закон, который запрещает проведение прямых переговоров с Россией, а президентский срок Зеленского давно истек.
Возможные участники переговоров по Украине
Хегсет подчеркнул, что президент США будет вести переговоры вместе с госсекретарем, советником по национальной безопасности и многочисленными другими официальными лицами. Он также заметил, что то, как такие переговоры будут выглядеть, обсуждалось с союзниками по НАТО.
«Президент Трамп… звонил и Владимиру Путину, и президенту Зеленскому. Любые переговоры будут вестись с участием обеих сторон», – заявил глава Пентагона
Хегсет добавил, что его обнадеживает заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который осознает текущие реалии и необходимость мира.
«Очевидно, что НАТО и европейские члены альянса сыграют свою роль в этом процессе. В конечном счете, ключевым элементом заключения соглашения является диалог президента Трампа с этими двумя странами, но, конечно, это затрагивает и многих других», – подытожил Хегсет.
Пока невозможно говорить о том, какие страны будут участвовать в переговорах по Украине, субстантивных контактов на рабочем уровне еще не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, предполагается ли участие в Китая в обсуждениях.
12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор – впервые с 2020 г. В ходе беседы Путин пригласил американского президента посетить Москву и выразил готовность принять в России должностных лиц США по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования. После разговора с Путиным Трамп объявил, что по его поручению госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, а также спецпредставитель Стив Уиткофф возглавят переговоры по разрешению конфликта на Украине.
Военная помощь Украине
Хегсет сообщил, что США продолжают предоставлять Украине все то, что уже было одобрено к выделению.
«Думаю, справедливо будет сказать, что вопрос о будущем финансировании, в ту или иную сторону, может стать частью переговоров», – добавил он. – «Все будет зависеть от того, какие инструменты – пряник или кнут – президент сочтет наиболее эффективными для достижения прочного мира», – сказал он.
Приверженность НАТО
Хегсет в своем выступлении перед журналистами подчеркнул, что стратегические цели НАТО заключаются в предотвращении конфликта между странами в Европе, сдерживании ядерной и неядерной агрессии, а также в защите союзников по договору в случае, если сдерживание потерпит неудачу.
«Во-вторых, США привержены созданию более сильного и боеспособного НАТО», – сказал он.
Хегсет заявил, что Вашингтон привержен альянсу, включая статью 5 устава, которая предполагает оказание военной помощи союзникам в случае нападения.
Глава Пентагона заявил, что также страны должны быть привержены статье 3 устава НАТО, согласно которой союзники будут поддерживать и развивать свои индивидуальные и коллективные возможности для противодействия вооруженному нападению.
Он пояснил, что это начинается с увеличения оборонных расходов, и на сегодняшний день показатель необходимо нарастить до 5% от ВВП.