Кремль запросит у США разъяснения слов Вэнса о рычагах давления на Россию

В ходе интервью Вэнс упомянул о наличии военных и не только рычагов давления на РФ, которые, по его мнению, способны принудить ее к миру с Украиной. Он рассказал, что США допускают возможность усиления санкционного давления на Россию и вероятность отправки своих военных на Украину. Он уточнил, что Вашингтон сохраняет опцию военного вмешательства, если Москва не проявит готовность к мирному урегулированию конфликта.