Кремль запросит у США разъяснения слов Вэнса о рычагах давления на Россию
Кремль в ходе контактов с администрацией президента США Дональда Трампа намерен получить подробные разъяснения о военных рычагах воздействия на РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса The Wall Street Journal (WSJ). Последний заявил о наличии у США военных аргументов для привлечения России к подписанию мирного договора.
«Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции, ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались», – рассказал представитель Кремля, добавив, что российская сторона намерена получить разъяснения.
В ходе интервью Вэнс упомянул о наличии военных и не только рычагов давления на РФ, которые, по его мнению, способны принудить ее к миру с Украиной. Он рассказал, что США допускают возможность усиления санкционного давления на Россию и вероятность отправки своих военных на Украину. Он уточнил, что Вашингтон сохраняет опцию военного вмешательства, если Москва не проявит готовность к мирному урегулированию конфликта.
Политик отметил, что говорить о конкретных гарантиях безопасности для Украины пока преждевременно. Вопросы безопасности, а также территориальные разногласия между Киевом и Москвой будут обсуждаться в рамках будущих переговоров. «Ключевым приоритетом остается сохранение украинского суверенитета», – подчеркнул вице-президент.
Вэнс также прокомментировал заявление главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности возвращения Украины к границам 2014 г. Он фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО и предупредил Европу о том, что она сама, по мнению администрации Трампа, должна заниматься обеспечением своей безопасности.
12 февраля состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались перспективы мирного урегулирования украинского конфликта. Согласно информации Кремля, американский президент выразил намерение способствовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску дипломатических решений. Путин, в свою очередь, подчеркнул важность устранения глубинных причин конфликта и согласился с тем, что стабильный мир возможен только путем переговоров.